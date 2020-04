Silnice z Třince směrem na Český Těšín patří k nejvytíženějším dopravním tepnám, kterou hojně využívají také zaměstnanci Třineckých železáren a firem v areálu TŽ a v průmyslové zóně. Zejména v době střídání směn ohrožuje cyklisty množství projíždějících vozidel a jízda na kole po krajnici není pro cyklisty příliš bezpečná.

Díky nové oboustranné cyklostezce, která povede souběžně se silnicí II/468 mezi Třincem a Českým Těšínem, se cyklisté dostanou z Třince do Konské a na průmyslovou zónu Baliny mnohem bezpečněji a pohodlněji.

„Dlouhodobě děláme maximum pro to, aby měli cyklisté v Třinci vhodné zázemí a bezpečné podmínky pro pohyb na frekventovaných úsecích. Krok po kroku každoročně zlepšujeme cyklistům podmínky, které jim usnadňují jízdu na kole, ať už to jsou vyhrazené cyklopruhy a cyklostezky, servisní stojany, cyklopumpy, bezpečná úschova kol či nabíječky pro elektrokola,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

„Věříme, že díky dobrému zázemí lidé budou více a více objevovat výhody pohybu na kole, ať už formou aktivního odpočinku, nebo každodenního dojíždění do práce,“ doplnila.

V souvislosti se stavbou cyklostezky je v úseku před stavebninami a dalšími provozovnami provoz řízen kyvadlově semaforem. Dopravní omezení potrvá do 18. května. Autobusová zastávka „Třinec, Konská, výklopník“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) není do uvedeného data obsluhována.