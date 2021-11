Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Bílou?

Jsme velmi rozlehlou horskou obcí rozprostírající se na ploše 57 kilometrů čtverečních s relativně malým počtem obyvatel. V Bílé totiž trvale žije 280 lidí. Drtivou většinu obce tvoří rozsáhlé lesy, které nás obklopují. Bílá je také spádovou oblastí ostravské aglomerace v oblasti sportovních aktivit a cestovního ruchu. V některých dnech se zde může objevit až ke třem tisícům návštěvníků denně.

Je Bílá něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Od mnoha ostatních vesnic v regionu se lišíme podnebím. Vzhledem k tomu, že jsme horskou obcí, zažíváme vydatné zimy. Někdy se stává i to, že se kvůli sněhovým kalamitám někteří lidé nemohou dostat do práce, děti pak do školy. Tohle asi jinde neznají. Na území obce se nachází mnoho osad a enkláv, kde stále trvale žijí lidé a musí denně fungovat. Najdeme zde ještě husté smrkové lesy, které kůrovec ještě nepoznamenal jako v jiných lokalitách v Beskydech. Díky cestovnímu ruchu je v Bílé také přes tisíc lůžek v rámci ubytovacích kapacit. Často tak řešíme otázku, jak skloubit klidný život lidí kteří tady trvale žijí se stále se zvyšujícím zájmem v oblasti cestovního ruchu a sportovních aktivit.

A jak se v Bílé žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

V centru obce jim určitě chybí klid, protože tato část už je velmi vyhledávaná v oblasti cestovního ruchu. Je zde velký pohyb osob a jiné už to nebude. Všechny nás také trápí tranzitní kamionová doprava směřující na Slovensko. Denně obcí projede přes 600 kamionů. Naopak na horských enklávách a samotách žijí starousedlíci bezprostředně spjati s přírodou. Tam mají dostatek klidu. V Bílé pak chybí lékař i pošta, která je sice v sousedních Starých Hamrech, ale má omezenou otevírací dobu. Snažíme se jít cestou moderních technologií, např. v minulém týdnu jsme instalovali box pro příjem a výdej zásilek 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Stejně jako v ostatních obcích regionu i zde musí lidé za prací převážně dojíždět. V místě pak mohou pracovat v lesnictví nebo v oblasti cestovního ruchu. Základní školu zde již nemáme cca od osmdesátých let minulého století. Děti dojíždějí do sousedních Starých Hamer nebo Ostravice. Za to naše mateřská škola se těší veliké oblibě, v letošním roce jsme kompletně zrekonstruovali kuchyni, v tom minulém zase hygienické zázemí pro děti.

Věřím, že místní oceňují přístup obce, kdy starší občany z horských samot vozíme každý týden na nákupy či k lékaři. Pořádáme různé sportovní a kulturní akce, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy pro seniory či každý rok zájezd občanů např. do vinného sklípku, vše za symbolické ceny. Všichni Ti, kteří nevyužívají nemovitost ke komerčním účelům se nemusí trápit s poplatky za svoz směsného komunálního odpadu. Za to koeficient za daň z nemovitosti máme na nejvyšší možné úrovni, trvale žijícím obyvatelům pak podíl na dani z nemovitosti vracíme, na horských samotách v plné výši. Vzhledem k tomu, že se celá naše obec nachází v CHKO Beskydy, je zde velice omezená výstavba nových rodinných domů. CHKO je v oblasti nové výstavby dost striktní. Devadesát dva procent rozlohy naší obce po církevních restitucích změnila majitele, většinu pozemků připadla do vlastnictví Biskupství ostravsko - opavského, se kterým poměrně úzce spolupracujeme.

Když byste měl někoho pozvat do Bílé, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Bílá nabízí široké vyžití pro rodiny s dětmi. A to nejen v zimě, ale i v létě. Vždycky se říkalo, že v Bílé je nejlepší lyžování v Beskydech. Lyžaři mi jistě dají zapravdu, že zdejší sjezdovky jsou vždycky perfektně upravené a dobře zasněžené. Na své si přijdou i příznivci běžeckého lyžování, kteří mohou využívat řadu upravených běžeckých tratí. Do Bílé stojí za to přijet i za krásnou přírodou. Pestré vyžití nabízí dětský letní park, zvířecí obůrka, Pašerácká stezka, Zbojnický chodník a mnoho dalšího. Cyklisté mohou využít spousty krásných míst pro cykloturistiku. Obec je protkaná řadou cyklotras. Za návštěvu stojí také ojedinělý dřevěný kostel sv. Bedřicha ve skandinávském stylu či arcibiskupský lovecký zámeček. Ale abychom byli objektivní, stává se, a to zejména o zimních víkendech, že parkoviště o kapacitě 650 parkovacích míst je nedostačující a návštěvníci parkují doslova kde se dá a komplikují dopravu a zimní údržbu.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Bílé?

Zaznamenali jsme značný úbytek příjmů v oblasti cestovního ruchu, příjmy z ubytování byly téměř nulové. Provoz lyžařského areálu trval pouze 7 dnů a z pozice vlastníka jedné ze sjezdovek na Bílé jsme zaznamenali obrovský výpadek v rozpočtových příjmech. Žádná z vypsaných kompenzací se na nás bohužel nevztahovala. Naopak jsme vypozorovali, že lidé se stěhovali do svých chat a letních příbytků, kde trávili i zimu a pracovali z domu. Nový společenský trend, který umožňuje lidem pracovat z pohodlí domova nám zde přilákal nové obyvatele, kteří se zde stěhují k trvalému bydlení, kdy mají krásnou přírodu na dosah ruky a v případě nutnosti, např. cesta do Ostravy nezabere více než hodinu.

Přestože byly uzavřeny hotely, restaurace a služby o návštěvníky v naší obci nebyla nouze, jelikož velké množství lidí z měst potřebovalo vyrazit na čerstvý vzduch. Starousedlíkům jsme dováželi nákupy, v počátku pandemie jsme si sami vyráběli dezinfekci a šili roušky. Byl jsem až překvapený, jak byli lidé disciplinovaní a jak dodržovali pravidla, která v té době platila. Dneska se můžeme pochlubit poměrně vysokou proočkovaností, u lidí nad šedesát let je to přes 75 %.

Jaké jsou plány Bílé dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Je tady řada developerských projektů v rukou soukromých investorů. Nejčastěji jde o výstavbu apartmánového bydlení. Mým přáním je, abychom rozvoj cestovního ruchu udrželi v rozumné míře tak, aby se tady dalo rozumně a klidně žít. Hodláme investovat do chodníků napříč centrem obce, optimalizaci provozu parkovišť, chceme rozšířit stávající cyklostezku, modernizovat a rozšířit lyžařský areál, optimalizovat provoz obecního vodovodu pro veřejnou potřebu. Chtěli bychom také zastavit vylidňování trvale žijících obyvatel, které tady už řadu let probíhá. Hledáme možnosti pro trvalé bydlení. Momentálně chybí byty v majetku obce, u kterých dokončujeme projekční přípravu.