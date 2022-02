Biskup Věslav Szpak.Zdroj: Obec Bystřice„Když jsem tady přijížděl poprvé, bylo to v únoru a poměrně hodně sněžilo. Se svým žigulíkem jsem tenkrát měl co dělat, když jsem odbočil z hlavní silnice, abych se dostal do vesnice. Říkal jsem si, kam jsem se to dostal,“ zavzpomínal Věslav Szpak na dobu, kdy teprve poznával vesnici.