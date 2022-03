První vlak s vagony ze 70. až 80. let do této cílové stanice vyrazil ve středu 2. března po 17. hodině večer z Prahy-Smíchova, kde nabral první várku humanitárního materiálu. Sedmivozová souprava převážela například vybavení pro nemocnice ve Lvově a Kyjevě - více zde.

Noční šichta v Bohumíně

Po několika dalších zastávkách (Brno, Česká Třebová), dorazil do Bohumína, kde se nacházela největší část pomoci z veřejných sbírek, dorazil kolem půl druhé ráno.

Černá louka v Ostravě: nová brána pro uprchlíky z Ukrajiny, otevřená nonstop

Na nádraží v Bohumíně již čekalo několik desítek dobrovolníků připravených pomoci, aby naložení nákladu bylo co nejrychlejší. Po více než dvou hodinách se vlak po čtvrté hodině ranní znovu rozjel. Tentokrát již naložený doslova po okraj. Jednotlivá kupé byla zaplněna do posledního místečka. Dobrovolníci si museli najít místa mezi „krabicemi“, což zároveň poskytovalo i větší tepelný komfort v jinak studených vagónech.

Mise splněna

Na hranici v Polsku se jízda na delší dobu zadrhla. Jak se později posádka vlaku dovídá, důvodem byla kontrola technického stavu kolejí, po kterých se dvě desítky let nejezdilo. Do cílové stanice, Mostysky, vlak dorazil večer.

OBRAZEM: Útěk před válkou. Takto vypadá nádraží v ukrajinském městě Mostyska

Na místě již čekali příjemci – několik desítek mužů i žen s přistavenými náklaďáky, kamiony, ale i s dodávkami a osobními auty, kteří společně vytvořili lidský řetěz a rychle a koordinovaně náklad společnými silami přeskládali do připravených vozů. Vše i přes dobrou organizaci trvalo mnohem déle, než nakládání v Bohumíně. Mise byla splněna.

Železnice pomáhá

Dvacet let nepoužívaný železniční přechod na polsko- ukrajinském pomezí zprovoznily ukrajinské úřady teprve na základě žádostí Čechů. Do stanice Mostyska I. vedou ještě koleje evropského rozměru a teprve za ní začíná široký rozchod. Většina českých vlaků s humanitární pomocí proto dosud končila ve stanici v polské Přemyšli. Tou ale denně projdou tisíce uprchlíků a polské dráhy mají velké provozní problémy s odbavováním vlaků.

OBRAZEM: Přestavba očkovacího centra na Černé louce na centrum pro Ukrajinu

„Splnili jsme ale dva ze tří úkolů. Povedlo se přesvědčit Ukrajince, aby zprovoznili přejezd Mostyska a podařilo se především předat všechnu pomoc, především zdravotní materiál darovaný městem Brnem a Úrazovou nemocnicí. Zdravotnické vybavení jsme předali ve Lvově.“ popsal Deníku při odjezdu vlaku Albert Fikáček, šéf iniciativy Železnice pomáhá.

Výzva pro nedůvěřivé

Do Česka ale nakonec vlak přivezl jen přibližně desítku žen a dětí. Polské úřady nestihly vydat odbavení pro další prchající lidi.

„Je potřeba navýšit přeshraniční kapacitu, je to úzké hrdlo evakuace těch lidí,“ komentoval počet Fikáček. Osobně ho mrzí, že lidé na sociálních sítích iniciativy píší, že do Česka vozí ukrajinskou mafii. „Přijďte se podívat do vlaku, koho vozíme. Jsou to ženy, děti a důchodci. Češi nemusejí mít o svoji bezpečnost strach, naopak nám prosím přijďte pomoci,“ vyzval případné zájemce Fikáček.

K TÉMATU

Mostyska je malé město v lvovské oblasti. Lvovská oblast je 4. největší administrativní jednotka Ukrajiny. Dělí se dále na 20 rajónů, z toho pět jich přímo sousedí s EU: Sokal’s‘kij, Žovkivs’kij, Javorivs‘kij, Mostis‘skij, Starosambirs‘kij.



Iniciativa Železnice pomáhá je spolek převážně soukromých železničních dopravců. Členy jsou GepardExpress, Vlakfest, České dráhy, ČD Cargo či například Arriva. Praxi iniciativa získala už v červnu 2021 po tornádu na jižní Moravě, kdy jejich vlak pomohl místním lidem, dobrovolníkům i lidem ze záchranných složek.

Zdroj: DeníkLukáš Kaboň, fotoreportér Deníku se zkušenostmi z mnoha mezinárodních akcí. Specializuje se na reportážní fotografie. Je vítězem Czech Press Photo 2020 v kategorii Aktualita.