V Moravskoslezském kraji hasiči vyjížděli převážně k padlým stromům a zatopeným sklepům, vše se obešlo bez zranění.

Nejvíce výjezdů měli na Opavsku (56), na Ostravsku (41) a na Karvinsku (38), na Bruntálsku měli jen jeden výjezd, v okrese Frýdek-Místek sedm, na Novojičínsku 28.

"Hasiči nejčastěji prováděli, na některých místech stále ještě provádí, pomocí motorových pil, odstraňování vyvrácených stromů a polámaných větví, čerpání vody ze zatopených sklepů, garáží a lagun. Hasiči řešili i provizorní čistění kanálů a kanálových vpustí ucpaných naplaveninami," popsal mluvčí hasičů Moravskoskoslezského kraje Lukáš Popp.

Zdroj: Youtube

Ve dvou případech museli hasiči provést pomocí plachet provizorní zakrytí střech, kterým vítr svou silou strhnul polovinu střešní krytiny.

Během deštivé noci a rána hasiči monitorovali i stav výšky vodní hladiny některých vodních toků v Moravskoslezském kraji. Všechny zásahy hasičů se obešly bez zranění.

Dnes by podle ČHMÚ mělo být většinou oblačno, přes den se místy objeví přeháňky nebo bouřky, na horách budou četnější. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti.

V sousedním Zlínském kraji podvečerní déšť a silný vítr způsobil škody především na Valašsku. Nejhůře dopadla střecha ubytovny ve Valašském Meziříčí v ulici Kouty, kterou silný vítr strhl. „Na velké části střechy chyběla krytina. Padající střecha poškodila i štít domu, který hasiči částečně strhli,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

V Karolince na Horním Vsacku zase dobrovolní hasiči pomáhali s čerpáním vody ze zdejší knihovny. Mluvčí záchranářů uvedla, že hasiči na základě předpovědi počasí očekávají další výjezdy v souvislosti s počasím i během noci.

Situace v dalších krajích

V noci voda na některých místech vystoupala až na povodňové ohrožení, což je třetí stupeň. Týkalo se to Lužické Nisy v Proseči nad Nisou, Brziny v Hrachově nebo Úslavy v Prádle. Všechny řeky ale vydržely na třetím stupni jen několik desítek minut, potom jejich hladiny rychle opadly. Ve středu brzy ráno stav bdělosti platil pouze pro Cidlinu v Jičíně a Botič v Jesenici a v Průhonicích.

Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Bouřky večer zaměstnaly hasiče, kteří měli v souvislosti s počasím nahlášeny stovky událostí. Zasahovali u polámaných stromů, čerpali vodu ze zaplavených sklepů a podjezdů. Evakuovat ale museli také dva dětské tábory u Nemojova.

"Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat," uvedli na twitteru královéhradečtí hasiči. Autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném celkem 51 dětí a 13 dospělých. Tři děti byly utrpěly lehká zranění.

Například na Vysočině byli hasiči ve středu večer a v noci na dnešek kvůli bouřkám u více než 40 událostí. Nejčastěji museli odstraňovat stromy a větve popadané na silnicích. Nejvíc událostí měli na Pelhřimovsku, nikomu se při nich nic nestalo, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Kromě popadaných stromů museli někde hasiči odčerpávat vodu. V Pelhřimově v Myslotínské ulici voda zatopila viadukt. Hasiči odtud museli pomoci několika uvízlým autům a pročistit propustek pod viaduktem. "Všechny události, u kterých jsme v souvislosti s počasím zasahovali, se obešly bez zranění osob," uvedla Musilová.