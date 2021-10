Když se ale rozhlédnete po parkovišti, je to jedno auto s českou registrační značkou vedle druhého. A stejné to je na benzínové pumpě Orlen, kde najednou tankují tři řidiči s autem s českou poznávací značkou. Není divu, i díky výhodnému kurzu zlotého je benzín v Polsku přece jen ještě stále o něco levnější než ten prudce zdražující na české straně.

Zelí, brambory, maso, kytky i benzin

Tržiště ožívá každý den ráno kromě neděle a trhovci zavírají až ve chvíli, kdy nechodí zákazníci. „To bývá tak kolem druhé. Pamatuju ale, když jsme tu býval do čtyř. To se lidi jezdívali ještě po ranní směně,“ vzpomíná prodavač Henryk.

Tržiště u křižovatky nabízí běžné potraviny, tedy třeba maso, čerstvé ovoce i zeleninu. Dlouhá fronta je před stánkem s uzeninami a rybami.

Aktuálním hitem je dušičkové zboží

Lidé z Bohumína, kteří to mají doslova za humny, sem jezdívají na běžné nákupy potravin i několikrát týdně. Na konci října je jasným hitem dušičkové zboží – květiny, svíčky, náhrobní lampy. A všichni, kdo sem jezdí, netají proč: „Je to tu levnější.“

Ceny se samozřejmě mohou místo od místa, stánek od stánku, mírně lišit, nicméně malý květináč s živými květinami nejčastěji pořídíte za 60, větší za 80 korun. Proutěný koš s trvanlivými květinami od 120 až po velký za 600 korun. Koše s umělými květinami na hrob už od 150 korun.

Rodina Vaníčkových přijela až od Přerova. „Pro dušičkové zboží, samozřejmě,“ říkají, když se ptám, pro co vážili tak dlouhou cestu. I když dlouhou… „Slyšeli jsme od známých, že tu je spousta věcí levnějších a když to máme po dálnici slabou hodinku, tak jsme se sem vydali. Zatím okukujeme, ale myslím, že s prázdnou opravdu neodjedeme,“ usmívá se paní Veronika, která na nákupy vzala i svoji maminku.

Jak už bylo napsáno, sortiment v příhraničí je v polských stáncích pestrý. Koupíte tu běžné potraviny, klobásy, sýr, uzeného lososa i oblíbené polské karamelové bonbony - krówky. Ale samozřejmě mnoho dalšího. Čeští zákazníci se tady zásobí bramborami, čerstvým krouhaným zelím, jablky a dalším ovocem. S výměnou peněz si netřeba lámat hlavu. Tady se platí zlotými, korunami a mnohde berou obchodníci i platební karty.

Kateřina Bílá z Markvartovic přijíždí vybírat proutěný koš. Chvíli se s prodavačkou baví, zda nemá jiný tvar, ale nakonec si ten původně vybraný vezme. „Já sem jezdím pro košíky pravidelně. Jsou tu totiž levnější, Když si ten samý objednáte u nás ve velkoobchodě, je minimálně o sto korun dražší,“ vysvětluje mladá žena.

Celníci s pytlem brambor nepouštěli

Mnozí prodavači tu mají své stánky už mnoho let. Vzájemně se znají a tvoří jakousi velkou rodinu. „Umíte výborně česky,“ pochválím prodavačku, která před chvilkou nabízela zboží jedné starší zákaznici. „Za těch pětadvacet let, co tu prodávám, už jsem češtinu hodně naposlouchala,“ usmívá se asi pětapadesátiletá Anna.

Henryk, který má stánek na druhé straně silnice, denně už 15 let dojíždí do Chałupek z města Jastrzębie-Zdrój. „Kousek jedu po dálnici a pak šup a jsem doma,“ směje se. Také on něco pamatuje. „Třeba celníky tady u mostu v době, kdy ještě nebyl schengenský prostor, občas lidi s pytlem brambor nepustili přes hranici a oni se ho pak snažili u stánku vrátit. A taky ještě nedávno davy zákazníků. Teď po té pandemii už to není co dřív,“ postěžuje si.

Opatření stejná – roušky a rozestupy

A hned se ptá, jak to v Česku momentálně vypadá, pokud jde o koronavirová opatření. Když se dozví, že nic až tak nového, že venku je stejně jako v Polsku možné chodit bez roušky, ale je třeba dodržovat rozestupy, v místnosti je ale třeba míti ochranu úst a nosu, přizná, že se trochu obává, že se i v Polsku situace co nevidět zhorší a vláda začne opět zavádět omezující opatření. Na hranicích však zatím nikdo auta nekontroluje.

Dobře dostupných tržišť na polské straně hranice je více. Kromě Chałupek jezdí mnoho lidí z Ostravy třeba do Zabełkowa, který leží jen asi čtyři kilometry dále do vnitrozemí. Karvinští využívají tržiště v Horních Marklovicích, které sousedí s Petrovicemi u Karviné, a pak samozřejmě polský Těšín, kde je tržišť hned několik a velkých obchodních centrem jakbysmet.