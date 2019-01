Frýdek-Místek – Loni na podzim byla kolem frýdecko-místecké přehrady Olešná otevřena 4,5 kilometru dlouhá stezka. Ta se během krátké doby stala pomyslnou „Mekkou“ in-line bruslařů z Frýdku-Místku a širokého okolí.

Na nové stezce u přehrady Olešná je bezpečněji i díky policejním cyklohlídkám. | Foto: Deník/Martin Šrubař

Nyní se uvažuje o tom, zavést tradici netradičních in-line bruslařských jízd s názvem Osm Okolo Olešné.

První bruslařská jízda se uskuteční v sobotu 4. června od 13.30 hodin, tedy v den, kdy bude oficiálně zahájena sezóna letního aquaparku na Olešné. Její účastníci mohou kromě slevy na vstupné do letního aquaparku získat certifikát za podíl na bruslařském rekordu – nejvíce bruslařů s ochrannou přilbou na jednom místě.

„Budeme usilovat o to, aby se na jednom místě sešlo nejvíce bruslařů s ochrannou přilbou. Jízda s helmou je vlastně podmínkou účasti. Chceme tímto ukázat, že vyjet si na inlajny s přilbou je samozřejmostí, že se nejedná o nic neobvyklého nebo trapného,“ uvedl ředitel společnosti Sportplex Petr Slunský.

Zájemci o start se mohou hlásit do jízdy od 12 do 13 hodin u Aquaparku Olešná, již nyní mohou využít pohodlnější registraci na emailu: sportplex@sportplex.cz. Start jízdy proběhne ve 13.30 hodin na hrázi přehrady, u aquaparku bude po osmi kilometrech a necelých dvou okruzích kolem přehrady cíl.

Bruslaři budou vyjíždět na trať ve skupinách po 50 osobách v půlminutových časových intervalech, limit prvního ročníku je 500 bruslařů. Na start jízdy mohou pouze bruslaři s ochrannou přilbou, děti do 15 let musí doprovázet dospělá osoba. Startovné ve výši 20 korun lze uhradit před startem a představuje slevu na vstup do letního aquaparku. Akce se nekoná za mokrého počasí.

Současně s inlajnovou jízdou Osm okolo Olešné bude již od 11 hodin probíhat doprovodný program k otevření letního aquaparku. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky modelů letadel, vystoupení jogínů, mažoretek a orientálních tanečnic, děti potěší klaun Hopsalín. Pro milovníky pohybu bude připravena zumba, aquaaerobic a cvičení na trampolínách.