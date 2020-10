Kandidáti hledají podporu u známých tváří nebo u předcházejících soupeřů. Helenu Pešatovou veřejně podpořil například známý taneční mistr Zdeněk Chlopčík nebo Radim Bača, starosta z Palkovic, který skončil na prvním nepostupovém místě v 1. kole senátních voleb.

Jiřího Carbola podpořil například hejtman Ivo Vondrák nebo Pavol Lukša, který se v senátních volbách umístil na páté pozici. Oba kandidáti do Senátu se vzájemně respektují a nejedná se o útočnou kampaň. Kdo vyhraje se dozvíme již o víkendu.

Deník doslova několik hodin před finále voleb vyzpovídal oba kandiáty, kterým položil tři stejné dotazy.

K TÉMATU - anketní rozhovor

Helena Pešatová: Nepodléhám stranickým příkazům a nehodlám se měnit



Čeho si vážíte na svém konkurentovi?

Jirka je můj spolužák z gymnázia. Určitě jeho klidného vystupování.



Čekali jste výsledek prvního kola nebo byl pro vás překvapující?

Věřila ale nečekala. Výsledek však potvrdil naše domněnky, že lidé chtějí změnu. Samozřejmě, je to úspěch.



Proč by měli jít lidé volit do 2. kola senátních voleb?

Mou výhodou je, že za dobu mého starostování jsem si prošla vším od kanalizace až po vyřizování různých dotací na ministerstvech v Praze. Hlavně nepatřím k žádné politické straně. Nepodléhám stranickým příkazům a nehodlám se měnit. Přijďte, abyste podpořili demokracii. Ta je bez účasti ve volbách mrtvá. Momentálně však máme obrovskou šanci hodně věcí změnit!

Jiří Carbol: Je nutné k volbám do druhého kola přijít a dát hlas tomu, o kom si myslíme, že si ho zaslouží

Čeho si vážíte na svém konkurentovi?

Známe se od střední školy a nikdy jsme neměli žádný spor. Navíc je paní starostka sympatická.

Čekali jste výsledek prvního kola nebo byl pro Vás překvapující?

V jakýchkoli volbách si nikdo nemůže být jistý výsledkem – lze akorát udělat maximum pro to, aby výsledek byl co nejlepší. Základem toho jsou však výsledky práce a pověst, jež člověka provází. Jsem přesvědčen, že se to zrcadlí právě i ve výsledcích prvního kola senátních voleb.

Proč by měli jít lidé volit do 2. kola senátních voleb?

Řečeno sportovní terminologií, jsme v poločase – a to určitě není doba na rezignaci. Chceme-li aby dosavadní úsilí nepřišlo vniveč, a chceme-li dotáhnout výsledek do vítězného konce, je nutné k volbám do druhého kola přijít a dát hlas tomu, o kom si myslíme, že si ho zaslouží. Že bude lidem ve funkci senátora nejprospěšnější.