Bude narváno. Přijďte i vy oslavit dvacáté výročí záchranného systému v Třinci

Redakce

/POZVÁNKA/ Už dvacet let je v Třinci základna integrovaného záchranného systému, na jehož modernizaci do současné podoby výrazně přispěly fondy Evropské unie. Přijde se podívat na zajímavý program a oslavit to s námi.

Přijde se podívat na zajímavý program o víkendu do Třince. | Foto: IZS Třinec