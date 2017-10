Bude ve městě jezdit dopravní podnik? V koalici hoří spory

Ačkoli od založení frýdecko-místeckého dopravního podniku uplynul už téměř rok, jeho uvedení do ostrého provozu zatím město neposvětilo. Situaci komplikují také spory v koalici o podmínky fungování nové městské společnosti.

Autobus s pohonem na stlačený zemní plyn.Foto: Deník/Lukáš Morys

V říjnu plánovalo vedení města svolat mimořádné jednání zastupitelstva, na kterém se měla vyřešit budoucnost dopravního podniku. Jenže rozhodnutí se odkládá na prosinec. „Nám vadí, že nový dopravní podnik zatím nepředložil vstupní finanční analýzu s podrobnými daty, které bychom si mohli ověřit. K dispozici je pouze materiál prezentace dopravního podniku, který byl rozporován i na finančním výboru,“ podotkl náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město F-M.

BUDE DOPRAVNÍ PODNIK ZAJIŠŤOVAT MHD?

Vedení dopravního podniku ale oponuje, že podkladů mají politici dostatek. „Na semináři pro zastupitele byla finanční analýza předložena formou vstupního finančního modelu daného zákonem, který zahrnoval veškeré provozní náklady, které dopravní podnik bude mít. Zodpověděli jsme na něm veškeré dotazy. Finanční model byl podroben přepočítání u jiných dopravních podniků, přičemž všechny údaje byly reálné a v pořádku,“ podotkl jednatel společnosti Jan Širc.

Městskou hromadnou dopravu ve Frýdku-Místku a okolí provozuje soukromý dopravce ČSAD Frýdek-Místek. Dopravní podnik, jehož založení loni schválili městští zastupitelé, by mohl podle dřívějších představ radnice provozovat MHD od prosince 2018. Nejde přitom o malé peníze, zakázka na provoz MHD po dobu deseti let má hodnotu 1,1 miliardy korun.

„Co se týče dopravního podniku, postupovali jsme systematicky krok po kroku k tomu, aby město dostalo tuto strategickou službu pro občany pod svou kontrolu a mohlo povýšit její standard, k čemuž soukromá společnost fungující za účelem zisku nemá žádnou motivaci,“ míní náměstek primátora Karel Deutscher z ČSSD.

Zástupcům hnutí Naše město F-M vadí také to, že vedení dopravního podniku chce v době, kdy se zavádí elektrobusy, pořídit naftové autobusy na leasing. Tím město podle nich nedosáhne na dotace. „Operativní leasing autobusů je po všech stránkách výhodný a podmínky pro získání dotací se neustále mění. Co se týče naftových autobusů, splňují na rozdíl od stávajících autobusů v ulicích nejpřísnější normy, elektrobusy se stále ještě potýkají se značnými omezeními. Například dojezd elektrobusu je okolo 100 kilometrů denně, ale my potřebujeme jedním vozem najet alespoň 250 kilometrů za den, navíc i v kopcovitém terénu, který elektrobusům nesvědčí. Počítáme také s pořízením hybridních autobusů,“ argumentoval jednatel dopravního podniku Jan Širc.

Ten také vyvrací obavy, že dopravní podnik nesežene dostatek řidičů a bude je muset přeplácet. „Tvrdit, že si ČSAD nechá řidiče, pro které nebude mít uplatnění, je ekonomický nesmysl. Nebude je platit, když pro ně nebude mít práci,“ zhodnotil Širc.

VÝHRADY K PROJEKTU MÁ I HNUTÍ ANO

Hnutí Naše město F-M ale není jediné, které má k dopravnímu podniku výhrady. Dlouhodobě proti jsou členové Klubu opozičních zastupitelů, kteří původně spadali pod hnutí ANO. Vůči dopravnímu podniku se vymezila i místní organizace hnutí ANO a dva jeho městští zastupitelé, kteří jsou součástí početně křehké magistrátní koalice. Provozní ani finanční stránku zajištění městské a příměstské autobusové dopravy ve Frýdku-Místku a jeho okolí dopravním podnikem nepovažují za spolehlivě odůvodněnou, a to ve smyslu ekonomické výhodnosti pro město. „Především máme za to, že výše nákladů na činnost a provoz Dopravního podniku Frýdek-Místek je značně podhodnocena. Týká se to položek na mzdové výdaje, leasing, náklady na pohonné hmoty a dalších,“ konstatoval místopředseda místní organizace hnutí ANO Radovan Hořínek v prohlášení na facebooku. Roční náklady na dopravní podnik podle hnutí převýší částku, kterou město každoročně poskytuje současnému přepravci. „Vzhledem ke znění koaliční smlouvy není zabezpečení městské a příměstské autobusové dopravy prostřednictvím městského dopravního podniku koaliční záležitostí,“ doplnil Radovan Hořínek s tím, že ANO spuštění dopravního podniku do ostrého provozu nepodporuje.

DOPRAVNÍ PODNÍK MÁ ŘADA VĚTŠÍCH MĚST

Náměstek Karel Deutscher z ČSSD ale zmínil, že už 21 z 26 statutárních měst v republice dopravní podnik má. „Zcela jistě vyhodnocovali stejné věci jako my,“ doplnil. Město si od dopravního podniku slibuje hlavně lepší služby pro cestující nebo změnu jízdních řádů dle požadavků občanů. „Už před několika měsíci se proslýchalo, že si ČSAD nenechá jen tak ujít byznys za jednu miliardu a sto milionů, takže mě ani nepřekvapuje kampaň, která se kolem toho zvedla. Chápu, že to někomu za to stojí,“ řekl primátor Michal Pobucký z ČSSD. Dopravní podnik podle tvrzení sociálních demokratů spočítal, že při avizovaných vylepšeních dokáže provozovat MHD v současném rozsahu levněji.

„Pokud by byly prezentované náklady podhodnoceny, může se společnost Dopravní podnik v budoucnu ocitnout v těžké finanční situaci a ztrátě, což nemůžeme připustit,“ zhodnotil Jiří Kajzar z hnutí Naše město F-M. „Hlasovat budeme podle stavu proveditelnosti záměru. Dopravní podnik chceme, funkční a poskytující kvalitní službu v majetku města,“ doplnil. Zastupitelé by měli mít ještě jeden seminář, v prosinci by se pak mělo rozhodnout, co dál.