Vánoce spíše než Velikonoce připomínalo v pátek 7. dubna počasí na Metylovické hůrce zvané též Čupek, kde si vloni otevřela Hanka Šimková malou budku s občerstvením a už hlásila v letošní sezoně zahájení letního provozu.

Letní provoz na zasněženém Čupku, 7. 4. 2023. | Video: Radek Luksza

„Paradoxně sice nasněžilo, ale už mám otevřeno středa, čtvrtek a pátek odpoledne od čtyř do osmi. O víkendech plánuji mít otevřeno od desíti do osmi,“ popisovala absolventka ostravské „báňské“ vysoké školy, která se rozhodla opět oživit turistický ruch na vršku s nadmořskou výškou 523 metrů, pod nímž bydlí.

První turistickou „útulnu“ s ubytováním, kuchyní i výčepem tu přesně před devadesáti lety otevřeli manželé Závodní z Metylovic (dnes je z ní chátrající hotel, jehož vlastníci se nedokážou dohodnout na prodeji).

„Já mám jen horskou budku, ale lidé se nahoru už vracejí. V zimě, která byla hodně teplá, jich chodilo dost. V létě jsem mívala denně čtyřicet až osmdesát zákazníků. Je to na uživení, jinak by se mi to nevyplatilo provozovat,“ konstatovala Hanka. Ta začala na Čupku čepovat pivo z Kohutky pod Prašivou, ohřívat uzeniny od Bobra z Raškovic a do nabídky zahrnula zmrzlinu od Bob´s Gelato z Frýdku-Místku.

Čupek, jak upozornila, ožije na Bílou sobotu 8. dubna velikonoční akcí s ohněm a opékáním špekáčků, stánky s rukodělnými výrobky či workshopem pletení pomlázek. „Tento měsíc jsem připravila na každý víkend nějakou akci – bude polívkobraní, grilovačka s živou hudbou a pálení čarodějnic,“ uvedla Hanka. S tím, že cyklistickým nadšencům adresovala další výzvu: Kdo vyšlape Čupek pod deset minut, má pivo gratis!