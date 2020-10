Celá budova bývalého komerčního centra je rozdělena na tři části a má také tři majitele. Část s ordinacemi zubařů je v majetku jednoho z lékařů. Část s restaurací a službami je v majetku společnosti LIMIT INVEST, která požádala město o odkup části s fitnesscentrem, tedy části, která je v majetku města.

„Budova je z roku 1975 a stavebně technický stav odpovídá jejímu stáří a opotřebovanosti. Potřebovala by celkový facelift a další úpravy včetně výměny oken a střechy, kterými uniká teplo. Energetická náročnost budovy je na hodnotě E, tedy třetí od konce. Úpravy za miliony korun bychom byli nuceni udělat v nejbližších letech, jinak bychom mohli přijít o nájemce. Pro prodej hraje i fakt, že pro danou budovu nemá město využití. Vyplynulo to ze zjišťování potřebnosti, kdy jsme nabídli využití objektu jak odborům magistrátu, tak městským společnostem a příspěvkovým organizacím. Bez zájmu. Proto jsme se rozhodli budovu prodat, a to nejtransparentnějším možným způsobem, tedy formou veřejné dobrovolné dražby,“ uvedl důvody a způsob prodeje náměstek primátora Radovan Hořínek.

Pro zájemce jsou připraveny prohlídky daného předmětu dražby. V plánu jsou hned tři, a to jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách – 22. 10. v 10 hodin, 29. 10. v 13 hodin a 4. 11. v 15 hodin.

Dražba se uskuteční 12. listopadu v 15 hodin v hlavní budově frýdeckého magistrátu. Cena předmětu dražby v místě a čase obvyklá byla stanovena znalcem na částku 5 143 000 korun. Nejnižší podání stanoveno na 5 150 000 korun. Minimální příhoz byl stanoven na 50 000 korun. Dražební jistota činí 1 000 000 korun.