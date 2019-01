Oblíbená zastávka turistů na Lysé hoře dosloužila. Bufet Šantán, který každou zimu hrdinně odolával náporům sněhu, čeká od pondělí demolice.

Bufet Šantán na beskydské Lysé hoře. | Foto: Deník/Lukáš Morys

Návštěvníkům se naopak otevře nová Bezručova chata. Stržení bufetu, který je provizorní klubovnou Klubu českých turistů, bylo podmínkou stavebního povolení pro výstavbu Bezručovy chaty. Technický stav dřevěného objektu je žalostný.

Demontáž začne v pondělí, příznivci Šantánu se mohou rozloučit o víkendu. V sobotu odpoledne přijde do Šantánu zahrát kapela PPL Acoustic, otevřeno bude do půlnoci. V neděli by měla už od rána hrát kapela Zbujovjanka.

Od středy pak bude otevřena restaurační část Bezručovy chaty ve zkušebním provozu, ubytování zatím poskytovat nebude.