Burčák! Hlásají nápisy u vinoték, stánků a krámků v regionu. Jaroslav Pavlíček žádný poutač na svém domku nemá, přesto k němu do Palkovic míří nejen sousedé. Oblíbený sezonní nápoj z révy je vypěstovaný v podhůří Beskyd. A prvních dvě stě letošních litrů z odrůdy Solaris mizí před očima.

Burčák z podhůří Beskyd, 21. 9. 2023. | Video: Radek Luksza

„Sklizeno v neděli, stočeno v úterý, ve čtvrtek už je k pití a v pátek bude ideální,“ popisuje pro Deník hospodář z obce na Frýdecko-Místecku, který se vinařství věnuje asi patnáctým rokem. A není v okolí sám, kdo má na jižně položených svazích pod Palkovickými hůrkami vlastní vinohrad. Révu pěstuje například i starosta Radim Bača.

„Na jižní Moravě je to o tradici a ekonomice. Já to mám jako koníček, protože mne to baví. Nedělám to za účelem zisku, akorát mi to tak pokryje náklady,“ navazuje Pavlíček. U práce se ovšem zapotí stejně jako jeho kolegové na jižní Moravě. A odpovídá tomu také výsledek schraňovaný ve sklípku pod jeho domem.

„Jezdím sem pro víno třetím rokem,“ přiznává soused z Palkovic, který dorazil s taškou pro burčák. Po přivonění, ujištění od vinaře, že se k němu čichat smí, a okoštování se rozhoduje hned pro pět litrů. Pavlíčkovy ceny jsou podobné těm v obchůdku v Palkovcících nebo ve vinotékách ve Frýdku-Místku.

Sezona burčáku z podhůří z Beskyd ale teprve začíná. Jaroslav Pavlíček jeho dostupnost avizuje na sociálních sítích Palkovic. A chystá se i na tradiční místní vinobraní: Degustace vín, burčáku a hroznové šťávy bude v sobotu 7. října od poledne v obecní restauraci Pod Habešem. I cimbálovkou a programem pro děti.