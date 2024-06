Z původních 3200 poboček zbylo v celé České republice jen 2900 pošt. Razantní opatření se dotklo mnoha lidí v Moravskoslezském kraji. Nejde jen o to, že musí dojíždět někdy i několik kilometrů, když chtějí vyzvednout nebo poslat balík či dopis, ale zrušení poboček, kde byly i Czechpointy, výrazně snížilo možnost vyřídit si úřední záležitost v okruhu domova. Pro starší či tělesně hendikepované to často znamená naplánování „výletu“ na celý den a zaangažování dalších osob.

Zmizely pobočky s příjemnou, domáckou atmosférou

Ani v Heydukově ulici nezaznamenal Deník příznivé reakce na absenci pošty. Nevypadá to, že by si lidé po roce zvykli.

„Vůbec jsme si nezvykli. Musíme dojíždět na poštu do Sadovy ulice, kam směřuje obrovské množství lidí. Je zde problém s parkováním, vzdálenost od nás je značná a také ta pošta působí dost neosobně. Pobočka v Heydukově ulici byla taková domácí, měli tam i bankomat a nacházela se na náměstíčku, kde si člověk nakoupil zároveň potraviny, květiny,“ vzpomíná zklamaná starší dáma.

V Třinci se zavíralo ve velkém

V o něco menším Třinci došlo k uzavření rovnou tří poboček. Prázdno je po poštách v Sosnové, Průmyslové a Frýdecké ulici. Když se Deník ptal na názor místních, byla jejich reakce velice emotivní.

Zdroj: Deník/Radek Luksza

„K zlosti nebo k smíchu mi přijde to, že řada lidí vyloženě bojovala, aby byla zachována pošta v Tescu. Zejména proto, že fungovala i o víkendech, ale také proto, že k ní je bezbariérový přístup a je tu mnoho míst k zaparkování. Dokonce proběhlo jakési hlasování, protože pošta v Tescu byla na seznamu těch, které se mají zrušit. Sice zůstala, všichni jsme jásali, hurá, ale jen do té doby, než jsme zjistili, že funguje jen od pondělí do pátku. Když člověk například jezdí s kamionem, domů se vrací v pátek večer, do práce vyjíždí v pondělí v 5 hodin ráno, tak prakticky nemá šanci vyzvednout si poštu do vlastních rukou. Takže jsem za zrušení pošty v Tescu a otevření nějaké užitečnější pobočky v Třinci,“ popisuje rozhořčeně jedna z obyvatelek města.

Situaci v Třinci v Dolní Líštné a na Sosně popsal mladý muž. „Pro mě uzavření pošty znamená, že musím vždycky přijet pro babičku a vzít jí s sebou autobusem na poštu, protože už ve svém věku sama až do centra nedojede. Lidé, kteří žijí na Sosně a v Dolní Líštné, musí totiž jezdit na poštu až do města, do starého Třince, což je docela dálka a zvláště pro starší lidí,“ upozorňuje obětavý vnuk.

Komplikace nejen pro seniory, ale i maminky s dětmi

Nejčastěji zaznívaly hlasy požadující znovuotevření pošty v Třinci právě na Sosně. „Na sídlišti Sosna je domov důchodců a na poště tam bylo vždycky plno. Nerozumím tomu, proč zavřeli poštu někde, kde žije tolik seniorů,“ podivuje se další Třinečan.

„I pro nás maminky s malými dětmi a kočárky je problém si jen tak zajet autobusem do centra. Dokud jsme měli poštu u nás, vzala jsem mladšího do kočárku, starší jela na koloběžce, a šli jsme pro balíček nebo dopis do vlastních rukou. Měli jsme zároveň hezkou procházku. Teď to pro mě znamená vzít kočárek, koloběžku a těžkou krabici a řešit vystupování a nastupování s věcmi a dětmi do autobusu. Navíc to se vším všudy zabere půl dne. Pro věci na poštu musí jezdit manžel autem,“ popisuje mladá matka z Třince.