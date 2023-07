Obyvatelé jsou pyšní, ornitologové překvapení a drobní hlodavci i jiná polní či luční havěť pěkně vyjukaná. Tak to momentálně vypadá v Ropici na Třinecku, kde na sloupech hnízdí a svá mláďata vyvádí hned šest párů čápů. Podle odborníka přes opeřence jde o celorepublikovou raritu.

Ropice, vesnice mezi Českým Těšínem a Třincem, je největším hnízdištěm čápů v jedné obci v tuzemsku, 11. 7. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Na dvě hnízda lze v Ropici narazit hned na cestě od Českého Těšína, a to u železničního přejezdu. Na každé straně je jedno. Třetí hnízdo na vás vykukuje vpravo mezi stromy a čtvrté, největší a nepřehlédnutelné, se nachází před křižovatkou s odbočkou do centra obce. Páté je dále po cestě vlevo, několik kilometrů po výpadovce na Nebory a Třinec. A konečně šesté si udělali velcí krásní ptáci v blízkosti sousední obce Stříteže.

Ornitolog ostravské zoologické zahrady Otakar Závalský považuje čapí populaci v Ropici za unikát. „Je to fantastické! Nevím o podobném případu v Česku. Polsko, Německo, Maďarsko, tam tento fenomén existuje, o tom víme. Mívají tam v obci až dvacet hnízd a jejich obyvatelé pořádají dokonce čapí festivaly. Těmito ptáky doslova žije tamní turistický ruch. Ale u nás?“ raduje a diví se zároveň Závalský.

„Musí se jim u nás líbit, ne?“ komentují to zase místní. Místostarosta ani ne dvoutisícové Ropice Samuel Hlawiczka říká, že jedno dvě hnízda bývají v obci od nepaměti. „Ale letošní počet čapích hnízd nás zaskočil. Já myslím, že na ně můžeme být hrdí. Jak to souvisí se zvýšeným zájmem mladých lidí o bydlení a zakládání rodin v naší vesnici, toť otázka,“ usmívá se místostarosta, sám otec pěti potomků.

A ve vážnějším duchu pokračuje: „Bylo by vhodné vytvořit čápům zázemí, samozřejmě, pokud by existoval předpoklad, že se jich u nás usadí více. Probírali jsme to i na obecní radě, ale nevydali k tomu zatím žádné stanovisko. Asi budeme situaci řešit s energetiky, na jejichž sloupech čápi hnízdí.“

A právě Vladimír Sobol za energetickou společnost ČEZ říká, že situaci sledují: „Hnízda na funkčních sloupech elektrického vedení mohou v určitých případech ohrozit dodávky proudu, ale i samotné čápy. A proto se hnízda na sloupech snažíme řešit ve spolupráci s obcí, krajským úřadem a ornitology už v počátcích jejich budování. Pokud je to možné, tak s ohledem na zákonnou ochranu těchto živočichů preferujeme možnost vymístění hnízda na jinou lokalitu."

Nadace ČEZ podporuje obce, kde mají zájem o zahnízdění velkých opeřenců. Aktuální je například grant do Petřvaldu u Nového Jičína na přestěhování hnízda na bezpečnější místo.

Právě na Novojičínsku je podle ornitologa čapí populace v regionu severní Moravy a Slezska tradičně nejvyšší. „Hodně jich bývá také na Břeclavsku či Hodonínsku. V celé republice sledujeme asi šest set padesát čapích hnízd. Pro porovnání, u polských sousedů je to okolo třiceti tisíc, dá se říci, že každý pátý čáp v Evropě pochází z Polska,“ popisuje Závalský.

Zmínil skutečnost, že čápi se kdysi usazovali jen v nížinách, ale posléze se začali objevovat i ve vrchovinách a pod horami – bylo to v důsledku meliorační likvidace mokřadů pod taktovkou hospodářů komunistiského režimu.

Ornitolog poukázal i na komunikaci čápů poté, co se poseče louka. Například ve Staré Bělé v Ostravě. „Jako by si to uměli říci. Sletí se z poloviny okresu a tu lokalitu takřka vyčistí. Krky jim projde všechno od kobylek po slepýše,“ líčí Otakar Závalský.

Ostravskou zajímavostí jsou čapí nálety na skládku v Hrušově, kam popeláři vyvážejí smetí z celého krajského města – v daném případě jde však o mladé, nejvýše čtyřleté jednice, kteří ještě nehnízdí. Ti z Ropice v Beskydech se ale živí výhradně ve svém okolí. „Není reálné, aby zalétávali nějak daleko, pohybují se maximálně v okolí deseti kilometrů od hnízda,“ dodává závěrem ornitolog.