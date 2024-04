Akce Speed Marathon, která se v pátek konala po celé České republice, se zaměřila na kontrolu rychlosti nejen ve velkých městech. Policisté neopomenuli ani malé obce na okraji.

Zvyšovat bezpečnost se ve svých rajonech se snaží i sami starostové. Ti bojují nejen s neohleduplnými řidiči, ale i se skutečností, že sami nedisponují vlastními policisty.

Na Čeladné jsou za akci vděční

Jedním z měřených úseků Speed Marathonu 2024 byla i silnice na Čeladné. V obci jsou za to, že byli do výběru míst s policejní kontrolou, rádi. Problémy s neukázněností řidičů totiž tamní starosta řeší dlouhodobě. „Čas od času je třeba dát řidičům na vědomí, že v obci je opravdu padesátka. Jestli všichni volají, že by se měly dodržovat zákony, tak to je ten hlavní zákon. Když sednu za volant, neměl bych jet přes obec více než těch padesát. Jenže dneska jsou někteří lidé jako blázni a třeba konkrétně přes nás prolétávají autem stovkou i stodvacítkou,“ vysvětlil Pavol Lukša, starosta Čeladné.

Zvláště přes golfovou sezónu je na čeladenských silnicích více než rušno. „Zejména když se vracejí z golfu v sobotu večer nebo v neděli večer, jsou jako utrženi ze řetězu. Už jsem na klubu upozorňoval, že je zapotřebí pořád dokola upozorňovat na to, aby se dodržovala rychlost v obci. V Německu tento problém nemají. Tam díky nastavené vysoké částce za pokuty si nikdo nedovolí jet přes obec jako šílenec,“ dodal Lukša.

Ostravice si měří sama

Ostravici Speed Marathon nepokryl. V obci ale řeší totožné problémy jako ve vedlejší Čeladné. Nedodržování rychlosti je trend, který ohrožuje životy. „Začali jsme si dělat měření po vlastní ose. Máme veřejnoprávní smlouvu s policií ve Frýdlantu nad Ostravicí, kteří pro nás měření vykonávají. O termínech měření dopředu informujeme. Hlavně místní o něm vědí, pokud sledují o veřejné komunikační sítě a kanály. Což je i účel, protože nám nejde o nějakou šikanu místních, kteří většinou právě jezdí svou obcí bezpečně, ale především nám jde o zvýšení povědomí o povolené rychlosti u řidičů, kteří obcí jen projíždí a často na bezpečnost nedbají,“ tvrdí starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

Osmnáct přestupků za tři hodiny

Jako nejrizikovější místa pro dopravu vidí starostka výjezdy a vjezdy do Ostravice a ven, kde především motorkáři jezdí velmi rychle. Rovněž i odbočka z hlavní silnice do golfového rezortu je velmi riziková. Novinka v podobě měření rychlosti, kterou si Ostravice u Frýdlanstké policie zaplatila a objednala, už po první akci přinesla překvapivá čísla. „Během tříhodinového měření policisté museli řešit nedodržení pravidel silničního provozu s osmnácti řidiči, což mi přijde jako dost vysoké číslo. Ukazuje na potřebu v osvětě dále pokračovat,“ komentovala starostka Stankayová.

Tyto aktivity preventivních opatření jdou z kapsy obce. Jedná se o veřejnoprávní smlouvu mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí, která nemá vlastní policejní sbor. Od Frýdlantu si tak strážníky za poplatek půjčuje. „Ostravice musí tyto výjezdy policistů na domluvené měření hradit z rozpočtu,“ vysvětlila starostka, která přiznává, že by se takto malé obci nevyplatilo provozovat vlastní policii. „Je obrovský rozdíl platit vlastní strážníky, auto, služebnu a další. Dostali bychom se do položky řádově okolo milionu, kdežto takto zaplatíme okolo 150 tisíc ročně (podle počtu akcí), což je pro obecní rozpočet mnohem výhodnější. Zároveň tak ale podporujeme bezpečnost v Ostravici,“ dodala Stankayová s tím, že výnos z udělených pokut při měření jde ovšem do poklady policie ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Neshoda s městem v otázce radarů

Na Čeladné, která také nedisponuje vlastní policii, o zavedení těchto placených výjezdů na základe veřejnoprávní smlouvy zatím neuvažují. I oni by si museli platit strážníky z Frýdlantu nad Ostravicí. „Byli jsme iniciátoři myšlenky, že by se u nás instalovaly radary, ale s Frýdlantem jsme se nedohodli. Přitom obce, kterých je okolo Frýdlantu třináct, jsou ochotny investovat do nákupu zařízení radarů, ale město to bojkotuje. Osobně jsem pro průběžné měření radary, kdežto Frýdlant chce úsekové měření,“ popisuje Lukša situaci.

Starosta Čeladné doufá, že se v budoucnu na průběžném měření s Frýdlantem dohodnou bez toho, aniž by Čeladná musela za služby měření Frýdlantu platit, a z vybraných pokut tak neviděla ani korunu. „Jak je to postavené s veřejnoprávní smlouvou, nám přijde trochu nespravedlivé. Ale věříme, že jednoho dne Frýdlant zužitkuje měření, které od obcí bude mít. Radary na měření prostě zakoupíme a budeme se nějakým způsobem dělit. Pořád je to malá částka v porovnání s tím, co se na pokutách vybere. A řidiči se časem naučí jezdit,“ uzavřel starosta Čeladné Lukša.