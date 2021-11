Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Čeladnou?

Čeladná je krásná obec s neskutečným „geniem loci“ a to doslova v každém svém koutě. Naši předkové svoji tvrdou prací toto území doslova vyrvali divoké Beskydské přírodě z jejího lůna. Na této cestě k dnešku si naši předkové užili všeho dostatečně. Dlaně pokrývaly jen mozoly a krvavé puchýře z tvrdé práce, ale byly i radosti, či slzy při narození života stejně jako při jeho konci. To všechno pak bylo zarámováno příběhy odvahy, statečnosti či lidskosti, které však také narážely na lidskou bezohlednost, udavačství a sobectví a stály za smrtí těch nejlepších. Po roce 1990 a zejména pro vstup do nového tisíciletí jsme si vytyčili cíl, či chcete-li vizi, kterou lze charakterizovat takto: „Čeladná by se měla stát lázeňskou obcí s kvalitními podmínkami pro bydlení, rekreaci a sport, umožňující realizovat podnikatelské aktivity ve vlastní podnikatelské zóně. Obcí s funkčním podhorským zemědělstvím, fungujícím především jako nástroj údržby kraje. Měla by se stát přívětivou pro své hosty a návštěvníky, perspektivním místem pro kvalitní, bezpečné a čisté bydlení i práci pro své obyvatele. Svou promyšlenou a koncepční majetkovou účastí v rozvojových aktivitách by měla umět vytvořit dobré, hmotné zázemí pro provoz a údržbu svých zařízení a služeb, či pro další modernizaci, rozvoj a všestranné zkvalitňování technické infrastruktury obce.“ Pokud si mohu dovolit hodnotit osobně, pak se nám daří naši vizi pomalými krůčky naplňovat.

Je Čeladná něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Čeladná je jenom jedna. Výjimečná byla vždy a věděli o ní i v prvorepublikové Praze, odkud k nám jezdila cela řada významných osobností. Ať již do lázní, které založil dr. May, nebo za učitelem a řídícím Josefem Kalusem jezdily osobnosti jako Leoš Janáček, nebo spisovatel Karel Václav Rais. Na katastru Čeladné je 10 tisícimetrových vrcholů. Do světa se její občané mohli vydávat skrze čtyři vlaková nádraží – Bílá, Staré Hamry, Ostravice a Kunčice pod Ondřejníkem. Krásná příroda k načerpání a regeneraci sil spolu s pracovitými a obětavými lidmi, kteří dále nesou odkazy svých předků jen dotváří tuto výjimečnost.

A jak se v Čeladné žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Mám-li mluvit za sebe, tak si myslím, že se nám žije v obci všem dobře. Je spousta věcí, které se podařily více, některé méně. Jsou lidé, kteří to vidí a jsou i ti, kteří přes strom nevidí les, nadávají a kritizují. Ti neschopní se spojí třeba s čertem, jen když se jde o to poukázat, že se to dělá špatně. Nikdo již nevzpomene, že pozemky se za mého nástupu na radnici v 90. letech prodávaly za 60,-Kč/m2, které byly skoupeny podnikavci, kteří s nimi nyní spekulují. I přesto pořád chtějí lidé v naší obci bydlet i podnikat. Dnes jsou již jen úsměvné vzpomínky na to, jak museli jezdit k zubaři či do lékárny do Frýdlantu nad Ostravicí a dnes mají všechnu tuto infrastrukturu v obci a mimo vyjíždějí jen za kulturou či dovolenou. Samozřejmě na jedné straně výhoda pro ty, kteří sem přicházejí a nevýhoda pro starousedlíky, protože přicházejí o svůj pověstný klid, je tady rušněji a s tím přicházející problémy, někomu vadí, že v noci štěkají na obci psi, zvoní kostelní zvony a prostě se jen nenaučili ještě vžít do role, že se stali taky venkovany, tj. bydlí v místě, kde to k bydlení patří stejně, jako mýdlo na špinavé ruce. U některých starousedlíků, tak se ještě před léty „hrdě nazývali“ a vadila jim výstavba, se dá v poslední době vypozorovat velká flexibilita a názorová přizpůsobivost s developery, už jim nevadí ani výstavba sídliště 50 RD v blízkosti svých obydlí. Takže když máte zájem uklidit někoho z cesty, pak žádné prostředky nejsou cizí. Zkrátka ta naše „ryzí povaha“.

Když byste měl někoho pozvat do Čeladné, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Přijeďte do Čeladné. Je to krásná podhorská obec s krásnou přírodou a skvělými lidmi. Můžete se nejen pokochat krásami přírody, ale taky zajít do našeho vyhlášeného Beskydského rehabilitačního centra na masáže. Toto rehabilitační centrum navázalo na tradici lázní doktora Maye a jen díky skvělým lidem jako doktor Bajgar, Dudys a jejich personálu se jejich pověst šíří daleko za hranice Moravskoslezského kraje po celé republice. Ubytování najdete a skvělé zážitky si odnesete z chaty Dukla, horského hotelu Lorkova vila, hotelu Garden – U holubů, Mezi plůtky, Cattaleya nebo jen tak si dáte kafe pod radnicí v kavárně AMICI nebo v kavárně Zelenkavá, či si sednete a poklábosíte nad kávou a zákusky v KOVÁRNĚ. Odtud je to jen skok přes cestu do Pizzerie Siesta na skvělou pizzu. Ve Stodole si dáte dobré pivo a steaky, no a u Pařezu si můžete zatančit. U našeho soukromého zemědělce se pak občerstvíte nejen domácím mlékem, sýry vlastní výroby, ale především skvělou smetanovou zmrzlinou, pro kterou se k nám budete rádi vracet. Budete-li si chtít jen tak zasportovat, je vám k dispozici 36 jamkové golfové hřiště nebo půjčovna elektrokol v kavárně AMICI, výšlapy po okolí na Smrk, Ondřejník, Stolovou nebo jízdu na Boboffce na horní Čeladné. V měsíci srpnu pak nezapomeňte navštívit rodinný festival LADNÁ Čeladná nebo cyklistický závod Bike Čeladná. Při dobrých sněhových podmínkách pak využijte skvěle upravované běžecké tratě na golfovém hřišti nebo upravovanou sjezdovku na Opálené.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Čeladné?

Tak především je potřeba opět poděkovat těm, kteří nezištně pomohli, a to v době, kdy se ve sněmovně všichni předháněli, co všechno udělali, či udělají a výsledkem bylo, že se nestalo nic. To bylo v přímém kontrastu s těmi, kteří nezištně obci pomohli. Společnost Beskydské rehabilitační centrum - /ředitel MUDr. Bajgar s MUDr. Dudysem/, které jako první doneslo na obec první jednorázové roušky, o které jsme se podělili i s děvčaty naší pošty, které byly sice v první linii, ale bez ničeho. Chráněná dílna Radost nám ušila prvních 500 kusů roušek pro naše nejstarší občany, které bylo možno prát, a tedy používat vícekrát. Místní firma manželů Miturových, která po prvním rozvozu pro naše nejstarší našila další roušky a společně s druhou várkou 500 roušek z chráněné dílny Radost jsme mohli uspokojit naše nejstarší spoluobčany od 60 let nahoru. Nájemci golfového resortu pánové Tanko a Rakowski a bývalý fotbalový reprezentant našeho nároďáku Marek Jankulovski byli ti, kteří na rozdíl od těch, kteří pomáhají vždy jen na hubě, ale ví, co a jak by se mělo, nezištně pomohli, aniž je obec musela k něčemu vyzývat. Když k tomu přidáme to opravdově lidské chování našich občanů, kteří neseděli s rukama v klíně a sami ušili pro ochranu svoji, svých blízkých, ale i nás spoluobčanů roušky a někteří je pak v počtu jednotek kusů přinesli na obec, abychom je rozdali potřebným. To byla ukázka fungování občanské společnosti bez toho, aby ji někdo vedl, kázal či nařizoval, a to je úžasná věc.

Jaké jsou plány Čeladné dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Tak jednak je dobudování chodníku od Památníku Partyzán až k rekreačnímu středisku PČR, společně s krajem pak okružní křižovatku u Památníku Partyzán. Koupili jsme hotelový komplex na náměstí a máme záměr jej přestavět na startovací byty a byty pro seniory. Revitalizací prošel i památník Josefa Kaluse, kde plánujeme kolem něj vytvořit odpočinkové centrum obce se skanzenem, který by měl připomenout v jakých podmínkách žili naši předkové, jaké nástroje přitom využívali i čím se živili.