Od nového působiště si celníci slibují úsporu provozních nákladů, větší flexibilitu a zjednodušení postupů. „Ale i zkvalitnění součinnosti silniční a železniční přepravy umožňující transportovat zboží prakticky na všech obchodních tazích od jihu do přístavů v Terstu a Koperu, západním směrem do Rottedramu či Hamburgu po silniční trasy na sever do Norska a Švédska nebo na východ do zemí bývalého Sovětského svazu,“ popsala mluvčí celníků v kraji Pavla Zdobnická.

Úřadování v kontejnerovém přepravním terminálu, jak zdůraznila, přinese vývozcům a dovozcům snadnější dostupnost informací kmenového pracoviště celního odboru. „Nabídneme vyšší komfort a přístup k zjednodušeným postupům v rámci importu i exportu,“ dodala Zdobnická.

Nošovické pracoviště funguje od září 2011. “Přestěhovalo se z areálu ČSAD ve Frýdku-Místku, kde docházelo ke stížnostem na kamiony projíždějící městem,“ popsala Pavla Zdobnická. Úřad v průmyslové zóně vznikl také kvůli lepšímu vyřizování agendy pro společnosti působící v oblasti automotivu a firmy, které vyvíjející výrobní a obchodní aktivity v okrese. (uzi)