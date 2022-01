Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do naší země v roce 1968 nastala tzv. normalizace se stupňujícím se omezováním svobody.

Proticírkevní restrikce té doby Stanislav zažil na prvních dvou postech své duchovenské služby ve Slezské církvi evangelické a. v., kterou započal v Havířově-Bludovicích, a pak v ní pokračoval v Albrechticích, Havířově-Suché, Třinci a v Neborech. Vzhledem k tomu, že za práci s dětmi a mládeží v církvi byl komunistickým režimem perzekuován, do funkce pastora mohl být poprvé zvolen až v roce 1989.

„Překážky a nejrůznější postihy nedovedly zhatit radost z působení evangelia, které přitahovalo mladé lidi a měnilo jejich životy,“ zavzpomínal Pietak. „Po pádu režimu jsem mohl navázat kontakty se zahraničními církvemi. Pořádali jsme mimo jiné sbírky na humanitární pomoc. Nedá se zapomenout, jak to vypadalo např. v Rumunsku. Obchody byly prázdné, lidé byli ohromně zubožení. Do chudých zemí jsme posílali zásilky s humanitární pomocí a výtisky Biblí, přestože doma bylo třeba opravovat zanedbané církevní objekty a rozvíjet duchovní život farností,“ vrátil se Pietak do tehdejší doby.

Současně s nástupem do Třince přišla pro něj veliká výzva. A sice založit Katedru křesťanské východy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. „K tomu bylo třeba absolvovat doktorské studium, které mi nebylo umožněno za bývalého režimu, takže jsem si až tehdy dodělal Ph.D. Přitom jsem vedl farnost, která zakládala Církevní základní školu a mateřské školy, a zároveň katedru. Bylo velice náročné skloubit vše dohromady, ale bylo to pěkné období. Byl jsem v neustálém kontaktu s lidmi s probouzejícím se zájmem o křesťanství. Někteří z absolventů pokračovali dále na teologii. Nyní působí v různých církvích,“ popsal Pietak.

Dneska už je Stanislav Pietak v důchodu, ale rozhodně se nenudí. Píše články a je zvaný jako přednášející a kazatel na různá místa. „Setkávám se s mnoha lidmi, kteří mají touhu po smysluplném životě. Bez odpovědi na to, ‚proč jsem tady‘ a ‚kam směřuji‘, nemá život ukotvení. Lidé, kteří uvěřili v Ježíše Krista, pochopili, že je pro ně zachráncem, zdrojem síly a nejlepším rádcem. Je zajímavé sledovat mladé lidi, kteří pocházejí z oboustranně nevěřících rodin a přijali povolání do Boží služby, i když nemají křesťanskou výchovu,“ upozornil Pietak.

Emeritní biskup také rád vzpomíná na všechny spolupracovníky. „Všude jsem poznal dobré a obětavé lidi. I tady v obci se nám žije moc dobře. S manželkou se pravidelně modlíme za rodinu, sousedy, obec a naši zemi. Jsme vděční Pánu Bohu za to, že vedení obce je zodpovědné. Lidé přijímající funkce jsou čestní a obětaví,“ uzavřel Pietak.