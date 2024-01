/FOTOGALERIE/ Rozdíl v cenách asi nejpreferovanějšího piva ve Frýdku-Místku, radegastovské dvanáctky, činil v prvním lednovém týdnu až deset korun. Někteří hospodští už jejím zvýšením dorovnali daň z přidané hodnoty (DPH), jiní spotřebovávají zásoby nebo vyčkávají, co konkurence. A pivaři? Nadávali, nicméně konstatovali, že se s tím musí smířit!

Reakce na zdražování piva ve FM, 4. 1. 2024. | Video: Radek Luksza

„Trošku s citem, ne? Potřebujeme nějaké hosty!“ zaznělo v Jadranu na Riviéře v Místku. Restaurační část podniku měla čepovaný Radegast za pětačtyřicet, zatímco vedle v typicky sídlištní pivnici již za „pouhých“ devětatřicet korun. Ještě tady nezdražovali, ale určitě se k tomu chystají. „Až vyčepujeme zbytek za dřívější ceny. Ale nechceme z toho dělat žádné drama,“ tvrdil personál.

O pár set metrů blíže k centru v Pivní Pohotovosti navýšili cenu z jednačtyřiceti na čtyřiačtyřicet korun. „To víte, že si za to vyslechneme! Lidi nadávají na zloděje,“ konstatovala servírka.

Ve stejné lokalitě působící Rivality Bar Riviéra (kde vsázejí na gratis půjčování her od tradičních kostek, karet a šachů až po strategické deskové) ponechal také ještě původních třiačtyřicet korun za půllitru nošovické dvanáctky. „Bereme to prozatím na sebe a za posledního půl roku jsme zdražili jen o korunku. A někteří i na to mrmlají a stěžují si,“ nechal se slyšet provozovatel. Ten úpravu cen kvůli DPH letos ještě řešit nechtěl – navíc v období, kdy po svátcích chodívá do restauračních zařízení méně lidí – ale odhadoval, že by to viděl asi na tři čtyři koruny více.

Nahoře ve frýdeckém lese U Mámy se zabývali podstatně jinými věcmi, nežli cenou piva: V průběhu silvestrovských oslav totiž od zkratu ve vypínači částečně vyhořeli! „Jedna jobovka za druhou! Celý barák nasáklý kouřem a penzion nejede. Hospodu, doufám, otevřeme od pátku, nejpozději příští týden,“ svěřoval se šéf podniku, ve kterém budou na „sto procent“ zdražovat taktéž. Naposledy čepovali desítku za osmatřicet, dvanáctku za čtyřicet korun.

„Dělali jsme si menší průzkum mezi ostatními a vyšlo, že se zvýšila cena mezi třemi až devíti korunami. Dole ve městě to bylo třeba o dvě koruny, ale ti velcí nemají potřebu tahat to extrémně nahoru, rozdíl si udělají ve výtoči,“ vysvětlil provozovatel U Mámy.

Nádražka ve Frýdku-Místku a provozovna téhož jména ve Frýdlantě nad Ostravicí dorovnala výši DPH pěti korunami navíc. „Místo třiačtyřiceti stojí osmačtyřicet,“ říkal majitel o nošovické dvanáctce. Její zdražení bral za nejrazantnější v poslední době – už vzhledem k faktu, že loňské zvýšení ceny z pivovaru ignoroval, hostům ho do útraty nepromítl. „Lidé se začátku brblali, ale berou to, jak to je,“ podotýkal restauratér s tím, že daně se prostě platit musí.

U Arnošta, v hudební hospůdce na frýdeckém atletickém stadionu, naposledy upravili cenu 22. října 2022. A to na jednačtyřicet korun za pivo. „Nyní mírně nahoru půjdeme, ale nekonečně se zdražovat nedá. Kolem dvou tří korun? To je únosné! Nedá se, aby mi v lokále seděli dva hosté s pivem za osmdesát korun,“ poznamenal provozovatel. Ten upozornil, že DPH se jen vrátilo do původní sazby poté, kdy bývalá vláda chtěla ulevit hospodským za „covidu“: „Tehdy se daň snížila na deset procent a nezlevňoval přece taky nikdo.“

Slušně obsazeno měli v místeckém centru U Antoníčka … a nebylo divu, když radegastovská dvanáctka tady tekla z pípy za osmatřicet korun. „Máme staré zásoby, počkáme, až dojdou. Pak si hosté připlatí čtyři pět korun,“ zakončila servírka.