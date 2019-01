Beskydy - V téměř celém Česku bude od sobotního večera do nedělního rána náledí. I vrcholky Lysé hory se dnes ráno ocitly pod mlhou a sněhovým popraškem. Pokusy aut, která neměla náhon na všechny kola, byly marné. Mlha se zvedla až krátce po poledni.

Lysá hora. Snímek z webkamery v pátek 26. října 2012. | Foto: www.chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes vydal výstrahu před velmi nebezpečnou ledovkou pro všechny kraje kromě Jihomoravského. Tvořit se navíc budou v několika krajích i sněhové jazyky.

Riziko výskytu náledí bude podle ČHMÚ nejvyšší v době od sobotních 18:00 do nedělních 08:00. Už od sobotního rána má také ve vyšších polohách sněžit. „Na našem území se vyskytnou trvalejší srážky, které budou zpočátku dešťové. V noci z pátku na sobotu a v průběhu soboty budou postupně od severozápadu přecházet ve sněhové," uvedli meteorologové.

„Nejintenzivnější sněžení očekáváme na horách na severu území, kde do nedělního rána může spadnout místy kolem 40 centimetrů nového sněhu," sdělil ČHMÚ. Nový sníh se podle ústavu může objevit od sobotních 08:00 do nedělních 10:00 hlavně v Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, a to v oblastech o nadmořské výšce nad 800 metrů.

Hrozí sněhové jazyky

Na většině území Česka se ovšem budou tvořit už od 600 metrů nadmořské výšky sněhové jazyky. Varování před nimi pro Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj platí od soboty 09:00 a pro kraje Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský a Vysočinu od sobotních 16:00 až do nedělních 12:00. Bude rovněž vát silný vítr, na horách v nárazech až o rychlosti 90 kilometrů za hodinu.

Nářadí na vyprošťování

Meteorologové doporučují lidem sledovat při cestování dopravní zpravodajství a na horách informace horské služby. Radí také nasadit zimní pneumatiky a při cestách do hor i řetězy. Motoristé by také s sebou měli raději mít i nářadí k případnému vyproštění vozidla. Lidé podle nich musí počítat s možným prodloužením doby jízdy.

