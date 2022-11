Oficiální období zimní údržby cestářům začalo 1. listopadu a potrvá do 31. března. Předcházela mu úprava techniky na zimní údržbu, chystání pluhů, radlic, sypačů a nádob na solanku.

Řidiče v Česku zaskočilo ochlazení, pneuservisy v celém kraji zažívají nápor

„Součástí příprav je i seřízení dávkování sypačů či výšky sněhových radlic nad vozovku,“ doplnil Marek Melichárek, technicko-provozní náměstek SSMSK. V tomto okrese má tři cestmistrovství: Frýdek-Místek, Bystřice a Bílá se střediskem v Nové Dědině. A právě odtud jeli v pátek do okolí Lhotky shrnovat i sníh.

Když přijde opravdová zima, nejnáročnější jsou pro silničáře horské úseky. “Visalaje, Horní Lomná, Hrčava, Morávka,“ jmenuje Marek Melichárek.

Zimní údržba má zákonem daná pravidla. Od chvíle, kdy silničáři zjistí problémy se sjízdností, do výjezdu první techniky nesmí uplynout více než třicet minut. A časovou lhůtu k úpravě sjízdnosti mají také jasně danou: “Dálnice do dvou, silnice první třídy v pořadí důležitosti do tří hodin, druhé třídy do šesti hodin a třetí do dvanácti hodin,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

VIDEO: ŘSD ukázalo podobu přechodu pro medvědy u Jablunkova

“Je ale jasné, že v jednom okamžiku nemůžeme mít sypače a pluhy všude. Spousta problémů vzniká kvůli řidičům, kteří přeceňují své schopnosti,“ apeluje cestář Melichárek na motoristy, aby dávali v zimním ročním období na sinicích pozor.

Do okresu Frýdek-Místek zajíždějí vozy z dispečinků ve Frýdlantě nad Ostravicí, Ostravě a také Třinci. “Délka úseků, které udržují, je asi 457 kilometrů,“ informoval Miroslav Mazal.

Za ostře sledované označil silnice u přehrady Šance, kde nesmí nákladní doprava, a na Jablunkovsku. Na Frýdecko-Místecku je šest okruhů, kde se provádí inertní posyp, a devět, kde se cesty ošetřují chemicky.

Policie: Strojvedoucí pendolina byl při nehodě v Bohumíně pod vlivem alkoholu

„Řidičům doporučujeme sledovat vývoj počasí a před každou jízdou pokud možno navštívit web dopravniinfo.cz, anebo zavolat na bezplatnou informační linku 800 280 281,“ vzkázal mluvčí.

Silničáři začali o aktualitách informovat i na svém twitterovém účtu: