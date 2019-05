Lidé si mohli nakoupit věci z druhé ruky a přispět na organizaci, kterou tento projekt podporuje. Moment charity shops je síť dobročinných second handů a od svého založení v Ostravě v roce 2012 uvedla do provozu deset obchodů na podporu sedmi veřejně prospěšných projektů.

Návštěvníci byli srdečně přivítáni nejen milým úsměvem prodavaček, ale i bohatým občerstvením v podobě rautu, balonky a krásně nazdobenou prodejnou. Slavnostního otevření se zúčastnil i zakladatel Momentu Richard Gazda, který se ujal úvodního proslovu.

Fýdecko-místecká prodejna podporuje Lesní klub Bezinka. Jde o projekt spolku Otevřený rodič, jehož součástí je lesní školka v Palkovicích a lesní škola na Ostravici. Klub Bezinka podporuje alternativní formy vzdělávání dětí.

„Naše činnost je založena na principu dárcovství. Lidé do našich obchodů nosí oblečení a věci z domácnosti, které už nepotřebují, my je prodáváme a ze zisku finančně podporujeme vybrané neziskové organizace,“ říká Richard Gazda. Do sbírky pro Moment se zapojila i řada místních firem, škol a institucí.

Do Momentu může přinést věci ze své domácnosti úplně každý. „Rádi přijmeme oblečení, boty, doplňky, hračky nebo sportovní potřeby. Věci, které jsou pěkné, nepoškozené, čisté a funkční,“ doplňuje vedoucí prodejny Lenka Bakotová. V roce 2018 se v síti prodejen Momentu prodalo více než 300 tisíc kusů oblečení. Použitý textil, který by jinak skončil na skládkách, je druhotně a prospěšně využitý.