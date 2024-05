Díky podpoře obce Vendryně a úsilí místní pracovní čety se podařilo během tří dnů zrealizovat opravu spojovací cesty pro pěší, kterou již mnoho let využívají občané Vendryně a sousední Bystřice.

Postup prací při stavbě chodníku. | Foto: Deník/Martin Ruščin

Jelikož tudy denně chodí i naše děti do základní školy v Bystřici, bylo potřeba tuto „zkratku“ do Bystřice nějak opravit.

„Cesta není majetkem obce a tak jsme, se souhlasem manželů Raszkových, provedli srovnání terénu, nasypání odvodňovací drti a položení zatravňovacích dlaždic v délce 55 m. Došlo i k odstranění náletových dřevin,“ popsal stav prací Miroslav Slaninák, předseda komise dopravní a místního hospodářství z Vendryně.

Nyní už tuto cestu mohou využít i maminky s kočárkem a nemusí do Bystřice horní spojovačkou přes Farské, na které bývá občas celkem velký provoz. „Bez problémů se můžete vydat pěšky na bazén, nebo do kina, aniž byste měli obavy, že si vymknete kotník. Určitě si oddechnou i ti, kteří se vracejí z akcí ve Vendryňském parku domů do okolních obcí,“ doplnil Miroslav Slaninák.