Dříve jich bylo sto za měsíc, nyní necelá stovka za čtvrt roku. Řeč je o případech jízdy na červenou na hlavním železničním přejezdu ve Vendryni u Třince.

Chytrý přejezd ve Vendryni, 9. 5. 2023. | Video: Radek Luksza

Místo bylo zatím jako jediné v Česku vybaveno kamerovým systémem, který automaticky hlásí přestupky.

„Od února do druhého květnového týdne dostalo pokutu pětadevadesát řidičů. Přejeli koleje v době, kdy už blikalo výstražné světlo. Nebyly zcela spuštěny nebo zvednuty závory,“ konstatoval Stanislav Cieslar z třineckého magistrátu. Ten jako úřad obce z rozšířenou působností začal přestupky ve Vendryni řešit.

Průměrná výše pokuty byla dva a půl tisíce korun. „Maximálně to může být pět tisíc a k tomu je potřeba přičíst ztrátu až sedmi bodů a zákaz řízení na jeden až šest měsíců,“ doplnil Cieslar. Koho ve Vendryni přistihli na přejezdu na červené, ten si to příště rozmyslel – dvakrát pokutu nikdo neplatil.

„Má to pozitivní dopad na chování řidičů,“ hodnotí Stanislav Cieslar nový „chytrý“ systém na železničním tahu z Ostravska a Karvinska na Slovensko. Jako o zlatém dolu na pokuty o něm nicméně hovořit nechce. Neslouží podle něj k vybírání peněz od hříšníků, ale k ochraně lidských životů, zdraví i majetku. Podotýká, že řešení případů jízd na červenou přineslo zvýšenou zátěž pro odbor dopravy. „Respektive pro stávající tým oddělení přestupků,“ poznamenal.

Starosta Vendryně Raimund Sikora kamery a pokuty vítá, ale upozorňuje, že jde jen o prevenci.

Situaci s dlouhým čekáním na přejezdu, který je na hlavní komunikaci do nemocnice na Sosně, to podle něj nevyřeší. „Pokud vlaky vjíždí do stanice Třinec-Centrum, u nás ve Vendryni už začínají spouštět závory,“ nechal se slyšet. Závory bývají dole i patnáct minut.

Před instalací kamerového systému se mezi místními hovořilo v souvislosti s případnými úpravami přejezdu o nadjezdu či podjezdu. Případně o projektu „Via Sosna“, který by umožnil lepší spojení centra Třince a jeho horních sídlišť i nemocnice za železničním koridorem. „Na ten by město muselo mít dotace, samo by ho neufinancovalo,“ uzavřel Stanislav Cieslar.