Už 11.7 se děti mohou zúčastnit soutěže v netradičních sportovních disciplínách Vabank. Soutěžení proběhne přímo v Domu dětí a mládeže.

16.7 si pak může váš potomek vyzkoušet trénink bojovníka v Thajském boxu. V hale STaRS na ulici Tyršova se děti celé dopoledne budou učit boxovat.

Něco o historii se děti naučí 18.7 při aktivitách v Muzeu Třineckých Železáren. Projekt Poklady a zajímavosti z depozitáře s parťáky z CB Dolní Líštná je zaměřen na výstavu k 185. výročí Třineckých železáren a města Třince. Děti si budou moct prohlédnout exponáty z historii našeho regionu a vyzkoušet doprovodný program. Válcování, restaurování, hádání. Začátek akce je tradičně od 9 hodin.

Fotbaloví fanoušci zažijí den plný zábavy a soutěži při Dni s fotbalem 26. 7. Připraveny jsou hry pro různé úrovně dovedností na stadionu Rudolfa Labaje.

25.7 pošlete děti na Skautské dobrodružství. Sraz je v 9 hodin u Knihovny Třinec a pak se společně jde do lesoparku, kde budou děti poznávat přírodu okolo sebe, vyzkoušejí si střílení z luku a naučí se postavit stan,

V Knihovně Třinec je 30. 7 čekají interaktivní kvízy. Děti budou soutěžit a odpovídat pomocí ovladačů výběrem odpovědi A,B,C, případně D, kvízové otázky a okruhy jsou na různá témata s využitím textu, obrázků, videí, zvuků a různých efektů, aby byl kvíz zábavný s tím, že rozhodující je nejen inteligence, ale také pozornost, správný odhad, atp.

A na tom samém místě, se mohou děti seznámit i s prezentací deskových her od profesionálů a hráčů, turnaje v rychlé a jednoduché hře. Akce Mindok deskohraní se koná 1. 8. Stanoviště s deskovými hrami budou přizpůsobena počtu a věku dětí + turnaj ve vybrané hře dle vzájemné domluvy.

Naopak ryze sportovní vyžití na děti čeká 6. 8. v hale STaRS na Tyršově. Miniházená nabízí dětem nejen skvělou příležitost k aktivnímu dopoledni, ale také možnost zlepšit své dovednosti a poznat nové kamarády. S týmem zkušených trenérů se děti naučí základům hry, strategii a spolupráci. A koho nebaví házená, může zkusit orientační běh jinak. A přichystané jsou i gymnastické aktivity. Děti si vyzkouší cvičení na gymnastickém nářadí a skákání na trampolíně.

A do haly STaRS mohou děti dorazit i o dva dny později a 8. 8. se zapojit do soutěží v týmech. Soutěžit se bude například v oblíbených a známých hrách jako je Klávesnice, Letající koberec, bull-ring, atp.

I Den s městskou policií 13. 8. je situován do haly STaRS. Děti se mohou těšit na seznámení s prací, výzbrojí a technikou městské policie , poměření sil v rozličných disciplínách, střelbu ze vzduchové pistole, lukostřelbu a na výcvik malých strážníků.

Vytvořit rekord v dominu se všichni odvážlivci pokusí 15. 8. v knihovně. Děti budou v týmech stavět velkého domino hada s cílem vytvořit "Třinecký rekord" ve složení nejdelšího domino hada, přičemž v rámci programu budou mít různé úkoly a soutěže (stavění na čas, stavění největší věže, atp.), díky kterým mohou získat doplňkový stavební materiál nebo jiné výhody, které jim při jejich společné tvorbě pomohou.

I atletika má v nabídce sportovních zážitků pro děti své místo a tak 20. 8. se zájemci sejdou na atletickém stadionu STaRS, aby vyzkoušeli

tradiční i netradiční atletické disciplíny, základem jsou běhy, skoky a hody.

Zážitková hra s mobilem přiláká dospívající 22. 8. do haly STaRS na netradiční akci. Děti budou mít za úkol v týmech najít ve vymezeném prostoru odpovědi na různé výzvy / otázky nebo splnit úkoly, a výsledek nebo potvrzení o splnění zadat do aplikace. Musí se rozhodnout, zda budou plnit jednoduché úkoly za méně bodů nebo složitější za více bodů. Děti, které mají svůj mobil, si ho vezmou s sebou NABITÝ!

Společenskému chování a etiketě se mladí naučí na Dni s Trisií a Kinem Kosmos 27. 8. Prožít den s grácií budou děti moci díky promítaní filmu v divadelním sále. Projekt poodhalí tajemství společenského chování, proto je vyžadováno oblečení jako by děti šly do divadla. Jen místo divadelního představení se děti dočkají promítání na plátně filmu Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo

Na in-line okruhu (nad atletickým stadionem) STaRS se děti setkají na in-line bruslích 29. 8. Čekají je opičí dráhy, základy bruslení, NERF souboje a zorbing bubliny. S sebou si děti přinesou brusle, helmu, chrániče, NERFku, náboje, brýle (ochranné nebo sluneční), sportovní obuv. (Na akci je možnost zapůjčit in-line brusle, chrániče nebo nerfku - pouze omezený počet, pokud dítě vlastní, je jistota si přinést vlastní.)

Slavností zakončení prázdnin se uskuteční 30. 8. v knihovně. Připraven je facepainting, tajemné boxy, herní zóna, skákací hrad pro nejmenší děti, střelnice - biatlon, plackovač - výroba odznaků, světelná hra - ninja (chytání světel).

Všechny níže zmíněné akce začínají v 9 hodin a trvají do cca 12 hodin. Jsou zdarma a jen je zapotřebí na ně děti registrovat zde.