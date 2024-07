Například každý čtvrtek je na dopravním hřišti před SVČ KLÍČ přichystán vzdělávací program zaměřený na zvládání základních pravidel silničního provozu. Účastníci si musí přinést vlastní kolo nebo koloběžku a povinností je také bezpečnostní přilba. Akce začíná vždy v 9 hodin.

V pátek 12. 7 můžete poslat děti na letiště Místek. Od 9 hodin zde bude Den otevřeného hangáru. Děti se mohou těšit na prezentace letadel, možnost usednutí do letadla s asistencí pilota. Letecký simulátor s instruktáží. Letové ukázky modelů letadel a vozidel.

Pro vyznavače adrenalinových profesí je určeno Dopoledne s hasiči SDH Frýdek 25. 7. nebo pak 9. 8. Bude připravena ukázka techniky, prohlídka nové hasičské zbrojnice, překážková dráha pro všechny účastníky akce a na závěr dovádění v kopci pěny. Sraz je v 9 hodin v Hasičské zbrojnice Frýdek.

Zajímavý výlet mohou děti podniknout 18. 7. na Čupek s opékáním párků. Děti od 7 do 13 let prožijí výšlap, na kterém si prověří svou všímavost, pozornost a úsudek a dozví se zajímavosti o podhůří Beskyd . Sraz v 7:45 před vchodem Gymnázia P. Bezruče, ČSA 517, v Místku, ukončení 14:20 tamtéž. Podmínkou je přihlásit se do 16. 7. 2024 osobně v Klubu Nezbeda či telefonicky nebo emailem.

I další výlet do přírody mohou děti zvládnout během pracovního dopoledne a to na kolech 26. 7. 8:00 sraz u obchodu Billa, ulice Staroměstská 3290, Frýdek, návrat tamtéž. Po nezbytné kontrole jízdního kola a bezpečnostních prvků se děti vydají s městskou policií na tajné místo, kde si zahrají hry a zasoutěží. Podmínkou účasti je vlastní vybavené kolo a bezpečnostní přilba, vhodné oblečení a obuv, pití. Počet míst je omezen. Přihlaste se na ondo-estokova.lucie@frydekmistek.cz.

Ve výletování mohou děti pokračovat i 30. 8. za pokladem. Ve Středisku volného času Klíč se naučí postavit stan, pracovat s mapou a busolou, uvázat uzel, trefit se do terče a na závěr akce pak najít schovaný poklad.

Pro milovníky zvířat jsou nachystány 2 akce. Prázdniny ve Faunaparku s Knihovnou F-M 28. 8 se soutěžní cestou na téma Život v zahradě a dalším programem. A druhou akcí je Dovádivé dopoledne se psy 30. 8. v Kynologickém areálu pro výcvik psů (cca 20 metrů za Úřadem práce ve Frýdku). Připraveno je soutěžní dopoledne doplněné ukázkou výcviku psů a canisterapií

Potrápit mozkové buňky mohou děti při Dopoledne s legoroboty. Akce pro všechny fanoušky techniky. Děti se naučí postavit robota ze stavebnice Lego Mindstorms.

Společně ho naučí plnit úkoly: jezdit po čtverci, vyhýbat se stěnám nebo pronásledovat jiného robota. Akce se koná 23. 8. a 29.8. pro děti od 9 let a koná se ve Středisku volného času Klíč.

Tvořivé a kreativní duše se mohou realizovat na projektech jako je malování na plátno, zdobení polštáře, při prázdninové výtvarce nebo při Galaxy tvoření v Nezbedovi či při korálkování a nebo si vyzkouší základy digitální ilustrace. Vyzkoušet si taky mohou kutilství a stát se mistrem kutilem a odnést si levitující tužku. Dny a místa, ve kterých se kurzy konají najdete zde.

A jak již bylo řečeno, své místo mají v programu i pohybové aktivity. Děti si mohou vybrat ze sportů jako gymnastika, brazilského jiu-jitsu., tenisu, parkour, judo, hokej a pouliční pětiboj. Na výběr jsou i různé druhy tanečních disciplín jako street dance nebo disco dance či taneční přípravka. Dny a místa, ve kterých se kurzy konají najdete zde.

Akce pro celou rodinu

Některé akce pak rovnou vybízejí k návštěvě přímo s dětmi.Například příjemný rodinný výlet si můžete udělat za Štrajchpudlíky. Akce „Na den Štrajchpudlíkem“ nabídne malým účastníkům možnost ponořit se do světa textilní výroby a života dělníků i továrníků. Příští týden mohou malí dobrodruzi zjistit, jak se z rostlin s modrými kvítky, chomáčků z jednoho keříku nebo kožešiny z ovečky vyrábí látka, a kdo to byli Štrajchpudlíci. Akci pořádá uristické informační centrum Frýdek≈Místek ve dvou termínech a to 18. 7. v 16 hod. a 31. 8. v 9 hod. Na prohlídku je nutná rezervace na webu rezervace.ticfm.cz Cena je 80 Kč.

Společně s dětmi můžete vyrazit i na prohlídku frýdeckého zámku trochu jinak. Prohlídky určené pro děti se konají celé léto. Děti budou pomáhat guvernantce plnit různorodé úkoly, řešit otázky a odhalit tak tajemství vzkazu z 18. století, který zde ukryly děti hraběcího páru pro budoucí generace. Společně se dozvíte plno zajímavostí ze života šlechtických rodin, s čím si děti rády hrály a co je naopak nebavilo. Během prohlídky guvernantka povypráví i dávné příhody z historie našeho zámku, to vše s ohledem na věk malých návštěvníků. Vstupné je 120 Kč.

Ve Faunaparku jsou po celé léto přichystány divadelní představení pro děti. Pateční odpoledne tak můžete vzít děti do divadla na pohádku. Na výběr je hned několik představení a vstupné je 80 Kč. Konkrétní termíny a představení najdete zde.

17. 8. pak můžete s dětmi navštívit Festival smyslového hraní – Frýdek – Místek. 30+ stanovišť s různými aktivitami, různorodé materiály a pomůcky, 2x 90min hraní a zábavy pro omezený počet dětí.Přes poledne možnost volného smyslohraní bez nutnosti rezervace předem zde. Akce se koná na Olešné přehradě a vstupné pro dospělé je 400 Kč, snížené pak 200 Kč.