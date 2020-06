Krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji od úterý 30. června do odvolání zavádí na území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost následná opatření:

- omezení maximálního počtu osob ve stejný čas na hromadných akcích uvnitř i venku na 100 (na akcích bez hlediště je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, k dispozici je dezinfekce), v případě sektorů platí maximální počet 100 osob v každém sektoru



- roušky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě



- na přírodních a umělých koupalištích bude ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům, návštěvníci by měli dodržovat odstup alespoň 2 metry



- omezení provozu provozoven stravovacích služeb v čase od 23:00 do 8:00 hodin, včetně venkovních prostor provozovny, prodej je možný výdejovým okénkem



- vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení



- zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v sociálních zařízeních v pobytové formě s výjimkami



- testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů



- potvrzení o absolvování testu RT-PCR u klientů při přijmu do sociálních služeb v pobytové formě



- omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn



- přeshraniční pracovníci v rámci celého Moravskoslezského kraje budou mít povinnost předložit svému zaměstnavateli potvrzení o negativním testu. důvodem je velký nárůst pozitivních záchytů právě u této skupiny pracovníků



(zdroj: Ministerstvo zdravotnictví)

„Jsou regiony, kde jsou nulové přírůstky. Pracovníci hygienických stanic z těchto regionů proto nyní pomáhají v Moravskoslezském kraji, kde je situace nejhorší, dohledávat kontakty pozitivních s využitím nástrojů Chytré karantény,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Přijatá opatření vychází z doporučení epidemiologické skupiny. Budeme situaci zejména na Karvinsku bedlivě sledovat. V tuto chvíli je důležité předejít většímu setkávání občanů, proto bychom za epidemiology chtěli veřejnost v zasažených lokalitách požádat o zdrženlivost a zvýšenou pozornost vůči svému zdravotnímu stavu. Mnoho pozitivních případů vzniká zbytečně. Pokud někteří občané z lokálních ohnisek cestují do dalších regionů naší republiky, doporučujeme jim nosit roušky, pokud jsou v blízkosti jiných osob nebo uvnitř budov,“ vzkázal veřejnosti Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny pro uvolňování karantény při ministerstvu.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo skórovací systém pro hodnocení lokálního regionálního rizikového vývoje. Systém je promítnut do mapy, kterou bude ministerstvo průběžně aktualizovat na webu koronavirus.mzcr.cz. Podobný systém je aplikovatelný na jakoukoliv epidemii infekčního onemocnění.

„Jednotlivé stupně jsou pro občany nejen signálem o riziku nákazy v daném regionu, ale také jim ukazují, zdali jsou v regionu místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví nařízena povinná protiepidemická opatření,“ dodala Rážová.

„Sledujeme okamžité změny – nárůst oproti hodnotě předchozího dne, pozitivní případy ve zranitelné populaci 65+ let a nárůst počtu hospitalizovaných. Dále se zaměřujeme na sedmidenní trend. Rizikové skóre je 0-10. Nula znamená nulový aktuální výskyt nemoci a desítka nejvyšší riziko, tedy eskalaci výskytu nemoci v čase a rostoucí počty hospitalizací. V současné době je nejvíce zasažena oblast Karvinska, která je na stupni 4-6, což znamená rostoucí trend výskytu a hranici rizika komunitního šíření. V ostatních lokálních ohniscích je v tuto chvíli nízké riziko, ve skóre se pohybují na úrovni 1-3. Jsou tady ojedinělé výskyty bez významného trendu,“ vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.