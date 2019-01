Frýdek-Místek - Dětský domov ve Frýdku-Místku bude i v roce 2008 jedním z deseti dětských domovů v České republice, které společnost Coca-Cola podporuje v rámci projektu Dětské domovy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Myšlenka dlouhodobé podpory vybraných dětských domovů vzešla na konci roku 2000 z nápadu zaměstnanců společnosti. Pomoc dětskému domovu je specifická tím, že probíhá během celého roku, během něhož dětský domov spolu s dětmi rozhodují o tom, jak využijí finanční prostředky. V roce 2007 přispěla společnost Coca-Cola dětem v deseti dětských domovech celkovou částkou vyšší než 1,6 miliónu Kč. Za sedm let projektu již Coca-Cola do projektu Dětské domovy věnovala více než 11 milionů korun.

Dárky celý rok

Cílem projektu je přispět ke zlepšení každodenního života dětí v domovech tak, aby si děti mohly díky podpoře společnosti Coca-Cola dovolit to, co si běžně mohou dovolit jejich vrstevníci ve škole. „Naším cílem není jen dávat dětem vánoční dárky, ale dopřát jim během celého roku to, co je bude nějakým způsobem rozvíjet – například tím, že si zlepší fyzickou kondici, naučí se hrát na hudební nástroj nebo si přivezou nezapomenutelné zážitky z výletu,“ říká Simona Caidlerová z oddělení pro vnější vztahy společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika.

Lyžařský výcvik v Horní Bečvě

"Na spolupráci se společností Coca-Cola oceňujeme především to, jak dlouhou dobu již probíhá, na tomto partnerství opravdu můžeme stavět a jsme velmi rádi, že bude pokračovat i v příštím roce. Letos jsme za darované peníze nakoupili lyžařské vybavení, jízdní kola, vybavení na floorbal nebo pomůcky pro výtvarnou činnost našich dětí. Také jsme mohli dětem díky Coca-Cole dopřát lyžařský výcvik v Horní Bečvě, " řekla ředitelka frýdecko-místeckého dětského domova Anna Pokorná.

Coca-Cola podporuje dětské domovy poblíž měst, ve kterých sídlí pobočka společnosti. Jsou to Boršov nad Vltavou, Brno, Frýdek-Místek, Jablonec nad Nisou, Mariánské Lázně, Olomouc, Plzeň, Praha 9, Ústí nad Labem a Vrchlabí. Celkem je v nich v tuto chvíli více než 400 dětí. Děti v letošním roce dostaly vybavení na lyže, jízdní kola či floorbalovou výstroj.