Podle posledních zpráv jde o 86 laboratorně prokázaných onemocnění a z nich osm pacientů je hospitalizovano na infekčním oddělení Slezské nemocnice.

„Je to holá katastrofa. Jsem přesvědčený o tom, že tato situace nebude mít řešení do doby, než budou všichni naši obyvatelé včetně dětí proočkovaní. Čím dřív to bude, tím lépe, protože představa, že počty nakažených budou rychle přibývat, se rovná jistotě, “ nesnaží se primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Petr Kümpel o žádný optimistický pohled. Jako republikový odborník na infekční nemoci dobře ví, o čem mluví.

Namátkou jen pro srovnání – druhým nejpostiženějším městem v Moravskoslezském kraji je s 53 nemocnými Frýdek-Místek a z dalších měst republiky s největším počtem covidem nakažených na 100 000 obyvatel má nyní potvrzeno 69 Beroun, 49 Praha, 45 Ostrava a Kladno s Českými Budějovicemi shodně 41.

Vývoj epidemie sleduje a komentuje pravidelně na sociálních sítích také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. "Počet nakažených v našem kraji stále roste. Za včerejší den to bylo 95 nových případů a sedmidenní incidence se posunula na hodnotu 43,9. Na JIP leží v daný okamžik 6 pacientů. O jeden méně než včera. Bohužel proto, že jeden seniorní pacient zemřel," uvedl včera například na sociální síti Twitter. Dnes zveřejnil tabulky s čísly.

Dnes opět souhrn vývoje epidemie za uplynulý týden. pic.twitter.com/XMVVNXhp54 — Ivo Vondrak (@ivondrak) September 24, 2021

Očkovací místa na Opavsku

V Opavě je pro dospělé zájemce o očkování vyčleněno očkovací místo v Obecním domě na Ostrožné ulici a každý čtvrtek je od 8 do 16 hodin vyhrazený pro předem neregistrované. Jednorázovou očkovací vakcínou je Johnson&Johnson a potvrzení o jejím podání dostane naočkovaný hned na místě.

Dalším očkovacím místem v regionu je zámek v Kravařích a pro neregistrované je tam vyčleněný rovněž každý čtvrtek od 11.30 do 15.30 hodin. K naočkování v obou centrech je nutný doklad totožnosti zájemce a kartička jeho zdravotní pojišťovny, protože bez těchto dokladů není možné následné vydání certifikátu o očkování.

Děti od 12 do 14 let jsou očkované na dětském oddělení Slezské nemocnice v pavilonu M a jejich registrace s rezervací termínů očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému. Naočkované mohou být jen děti s potvrzenou časovou rezervaci v rezervačním systému RESERVATIC.

Toto očkovací místo je v provozu od pondělí do pátku v době od 8 do 10 hodin a telefonní kontakt na čísle 553 766 314 je možný denně v době od 7 do 13 hodin.