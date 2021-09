„Kromě dvou zmíněných dětí, které zatím očkované být nemohou, nejsou očkovaní ani zbylí tři dospělí pacienti. Zejména dosud nenaočkovaní rizikoví lidé by rozhodně měli využít naši novou službu, kterou je očkování předem neohlášených lidí," apeluje primář oddělení Petr Kümpel. Na mysli má opavské očkovací místo v objektu opavského Obecního domu na Ostrožné ulici, kam mohou zájemci každý čtvrtek v době od 8 do 16 hodin rovnou přijít a nechat se naočkovat jednorázovou vakcínou Johnson&Johnson.

Koronavirus již řeší opět i ve Slezské nemocnici, kde ještě na začátku září bylo infekční oddělení bez jediného covidového pacienta. Minulý týden však přijalo do péče hned čtyři a mezi nimi i jednu osmiletou dívenku.

„V současné době je v karanténě 8 tříd, 3 na prvním a 5 na druhém stupni. Celkem je to necelých 200 dětí a 7 učitelů (z toho 2 jsou pozitivní),“ sdělila CNN Prima NEWS ředitelka ZŠ Edvarda Beneše v Opavě Simona Horáková s tím, že výuka tak probíhá převážně distančně.

Do karantény podle informací CNN Prima NEWS na opavské základní škole muselo osm tříd, tedy asi 200 dětí, i několik učitelů.

