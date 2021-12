Šmarda po zvolení poděkoval delegátům za příležitost ve chvíli, kdy je Česko po vypadnutí ČSSD ze Sněmovny bez levicové demokratické alternativy v Parlamentu. "Hrozí vleklá zdravotní, ekonomická, sociální i morální krize a lidé v této době budou potřebovat oporu v sebevědomé, věrohodné a fungující sociální demokracii," řekl.

Před sebou má jasný cíl: pozvednout sociální demokracii ze dna, na které se před nedávnem prostřednictvím neúspěšných parlamentních voleb dostala. „Při všech nevýhodách, které současná situace má, máme i jednu výhodu. Čekají nás nejprve komunální, a poté i krajské volby. Musíme být dobří v tom, v čem sociální demokraté tradičně byli. A to je konkrétní pomoc lidem v konkrétních obcích. Nebude už tolik záležet na televizi, na médiích, na parlamentu, ale bude spíš záležet na tom, kdo umí pracovat ve prospěch lidí. A v tom jsme byli vždycky dobří,“ myslí si nově zvolený předseda ČSSD.

Maláčová po volbě oznámila, že nebude kandidovat na žádný jiný post ve vedení strany, bude řadovou členkou. Podle Šmardy by mohla být odbornou mluvčí strany pro sociální záležitosti. Zapojit do činnosti strany chce Šmarda i další výrazné osobnosti strany, které v minulosti zastávaly výrazné ústavní funkce. Vzniknout by měla podle něho určitá "rada starších", ve které by mohli být například bývalý europoslanec Libor Rouček, expremiér Vladimír Špidla či ministr kultury v demisi Lubomír Zaorálek, uvedl. Kontaktovat chce i bývalé předsedy strany.

V kandidátské řeči Šmarda řekl, že ČSSD by měla oslovit odborového předáka Josefa Středulu s nabídkou prezidentské kandidatury. "S panem Středulou jsem o tom nemluvil, je to můj názor, moje stanovisko a moje prosba směrem k němu. Doufám, že ji vyslyší a moji prosbu zváží," uvedl na tiskové konferenci po zvolení.

Středula ČTK řekl, že pokud by zvažoval svou kandidaturu na prezidenta republiky, usiloval by o podporu velké části voličů. Podle Středuly je také rozdíl mezi tím, zda o spolupráci mluví kandidát na předsedu strany, stranický šéf či celá ČSSD. "Je zřejmé, že sociální demokracie měla na téma prezidenta řadu diskusí. Osobně si myslím, že to dělilo stranu dlouhodobě," uvedl Středula. Zatím neřekl, kdy by chtěl zveřejnit své rozhodnutí, zda do prezidentských voleb půjde.

Šmarda počítá s tím, že na radnici Nového Města na Moravě bude nově v neuvolněné funkci. "Neskončím na radnici, přestanu být v uvolněné funkci, nepotřebuji dvě výplaty, protože mám jen jeden žaludek," uvedl. Novinářům řekl, že práci na plný úvazek dluží sociální demokracii. "Neznamená to ale, že přestanu na radnici fungovat," vysvětlil.

Šmarda je členem ČSSD od roku 1993, v 90. letech patřil k vlivným členům Mladých sociálních demokratů. V roce 2019 byl kandidátem sociální demokracie na ministra kultury, do funkce ho ale odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman. Šmarda vleklý spor ukončil tím, že se nominace vzdal a ministrem kultury se stal Lubomír Zaorálek.

Od března 2019 do letošního dubna byl místopředsedou ČSSD, na dubnovém sjezdu se kandidatury na místopředsedu vzdal.

V letech 1998 až 2014 působil Šmarda jako asistent a poradce poslanců nebo Dagmar Zvěřinové, senátorky za ČSSD v obvodě Žďár nad Sázavou. Do zastupitelstva Nového Města na Moravě se poprvé dostal na podzim 2006, o čtyři roky později usedl do křesla starosty.