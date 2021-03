„Čtenáři na nás během pandemie nezanevřeli“, říká knihovnice z Čeladné

Téměř 13 tisíc knih v knižním fondu, devět druhů odebíraných periodik, deskové hry, audioknihy, které zapůjčuje knihovna Frýdlant nad Ostravicí v rámci regionálních služeb, a ke konci loňského roku 377 registrovaných čtenářů, z toho 63 dětí do 15 let. To je charakteristika knihovny v Čeladné, jejíž chod v době koronavirové pandemie nám přibližuje knihovnice Dana Kosňovská.

Knihovna. | Foto: Informační centrum Čeladná

„Knihovny se samozřejmě snaží vyjít vstříc čtenářům i v této nelehké době, kdy dle nařízení vlády fungují v omezeném režimu. Jsme rádi, že čtenáři během pandemie nezanevřeli na četbu, pořád mají potřebu si knihy půjčovat. Letos jsme zavedli i nějaké novinky, jako například „Donáškovou službu", která je určena starším, nemocným nebo zdravotně postiženým občanům Čeladné," říká Dana Kosňovská. Zdejší knihovna funguje také jako turistické informační centrum a poskytuje navíc informaceo autobusových nebo vlakových spojích, o provozní době obecního úřadu nebo pošty, informace o telefonních číslech lékařů i dalších institucí atd. Akce pro veřejnost všem chybí „Naše knihovna před covidem organizovala pro veřejnost hodně zajímavých kulturních akcí, a o ty je život v Čeladné ochuzen. Byly to besedy o známých spisovatelích, hudebně-literární podvečery či text-appealy, cestopisné a další zážitkové přednášky s obrazovým doprovodem. A kromě toho samozřejmě knihovnické lekce pro děti a mládež," vypočítává aktivity knihovny Dana Kosňovská. Provoz knihovny je nyní zajišťován pomocí výdejního okénka. „Stejně jako jiné knihovny půjčujeme knihy pouze po předchozí domluvě a v předem domluvený čas u vstupních dveří. Knihy si čtenáři můžou vyhledávat v online katalogu knihovny a objednávat telefonicky nebo e-mailem. Poté je připravíme k vyzvednutí, denně vyřídíme i desítky telefonátů a e-mailů našich čtenářů. Počet výpůjček za loňský rok oproti předešlému roku o něco málo poklesl, ale čtenáři si půjčují více titulů najednou než obvykle. S výběrem knih na požádání ráda pomůžu a většina čtenářů si tuto „službu" docela oblíbila. Jsme menší knihovna a výhodou tedy je, že už znám jejich čtenářský vkus," poznamená čeladenská knihovnice. Děti v knihovně.Zdroj: Informační centrum Čeladná Že je v obci zájem také o bezkontaktní výpůjčky, o tom vypovídá i počet návštěv od ledna zhruba do poloviny března,, kdy knihovna eviduje 325 návštěv a počet vypůjčených titulů je 1 480. O co mají čtenáři největší zájem? „Nejvíce půjčují nově vydané tituly – novinky, převážně detektivky a knihy současných českých autorů. U děti a mládeže jsme v této době zaznamenali zvýšenou poptávku hlavně po povinné četbě. Celkový počet se nijak dramaticky nemění. V letošním roce přibyli hlavně mladí čtenáři," dodává Dana Kosňovská.