„Zavření třinecké knihovny není příjemné, ale je nevyhnutelné. Uklidňuje nás, že Češi obecně patří k národům, které mají nejobjemnější domácí knihovničky, takže až našim čtenářům dojdou půjčené knihy, bude to pro ně příležitost začíst se i do vlastních knih,“ říká Martina Wolna, ředitelka třinecké knihovny.

„Naštěstí se nám většina plánovaných akcí podařila přesunout a aktuálně fungujeme v režimu revize knižního fondu. Čeká nás úklid, vyřazování knih, vkládaní nových knížek. Prostor bude i pro samovzdělávání a budeme pravidelně obměňovat knihobudku, protože o tu je momentálně opravdu velký zájem. Ale nejvíce času teď zabírá šití roušek a jejich distribuce k těm, kteří je potřebují,“ doplnila ředitelka knihovny.

Knihovna má v plánu během doby, kdy bude zavřeno, zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích tipy, jak mohou lidé vyplnit svůj volný čas.

Tipy budou pro děti, ale i pro dospělé a seniory. Knihovna se zaměří také na propagaci služeb, které jsou pro čtenáře dostupné on-line, což jsou hlavně e-knihy nebo audioknihy.

Knihy by měly být přirozenou součástí života dítěte od narození stejně jako hračky a jiné předměty. V knihovně jsme přesvědčeni, že předčítání a později i společné čtení je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme jako rodiče dětem v životě dát. Přitom to moc nestojí, nejdražší investicí je čas, který dětem dáme a společně s nimi strávíme. A právě čas je to, co nám dnešní jinak složité dny přinesly dobrého, a rodiny tak tráví mnohem více času společně.

SPOLEČNĚ STRÁVENÝ ČAS S KNIHOU

Jednou možností, jak jej smysluplně využít, je ponořit se do příběhů a jiných světů prostřednictvím vyprávění. Protože nejen děti milují vyprávění! Ať už máte doma malé batolátko, předškoláka nebo puberťáka, ponořte se společně do příběhů a osudů knižních hrdinů.

Záleží jen na vás, jakou knihu si vybereme, do jaké říše, do jakého příběhu se společně vydáte. Můžete číst knihu papírovou, elektronickou nebo se zaposlouchat do audioknihy. Proč je dobré společně trávit čas nad knihou, proč je důležité, aby si děti četly, se dozvídáme z mnoha studií. Pravidelné čtení u dětí rozvíjí slovní zásobu, fantazii, pomáhá s pochopením významu slov a porozuměním textu. Děti, které čtou, také snadněji zvládají učení.

„Vnímám, že je velmi důležité ukazovat dětem už v předškolním věku, jak nad textem sama uvažuji. Nahlas vyslovovat své myšlenky, které mě k příběhu napadají. Povídat si s dětmi o přečteném, ptát se na významy slov, pocity, ilustrace a další,“ říká Marika Zadembská z třinecké knihovny pro děti a dodává: „Je fajn, když se doma čte dětem každý den před spaním, ale velmi důležité je také číst si i během dne, když si nad knihou můžeme více povídat a máme čas věnovat se více textu“.

Nemá smysl doporučovat, které knihy s dětmi číst, když jsou knihovny zavřené a asi ne každý si nové knihy koupí.

„A tak čtěte, co máte doma! Vracejte se k tomu, co se vám líbilo i dříve, zkoušejte nové tituly, které vás jindy nezaujaly, listujte společně encyklopediemi, kuchařkami i atlasy psů. Projděte společně celou knihovničku. Zvolila bych knihy veselé, optimistické s dobrým koncem,“ radí Marika Zadembská.