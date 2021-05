"Muže policisté nalezli ve čtvrtek 27. května kolem 14.30 hodin ležet v trávě poblíž rodinných domů, když projížděli ulicí ve Frýdku-Místku. Ležící cyklista nereagoval na žádné vnější podněty. I přesto, že policisté nezjistili žádná viditelná zranění, muž už nedýchal. Jeden z členů hlídky ihned zahájil masáž srdce, která byla umocněna použitím defibrilátoru, který po přiložení elektrod na hrudník zraněného inicioval elektrický výboj," popsala situaci mluvčí policie Karolína Bělunková.

Policisté muže několik minut oživovali neustálou ruční masáží srdce ve spojitosti s použitím defibrilátoru, a to do doby příjezdu přivolaných zdravotníků. Ti si ihned muže převzali do své péče a po detekování životních funkcí jej následně převezli do zdravotnického zařízení.

"Díky policistům, kteří muži poskytli včasnou a profesionální první pomoc, se podařilo u muže úspěšně obnovit srdeční oběh," dodala mluvčí.