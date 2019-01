TŘINEC-NEBORY - Přehodnocení odpovědnosti za svůj pracovní úraz z 21. ledna 1966 požaduje po Třineckých železárnách Emil Cymorek, jenž žije střídavě v Neborech a německém Dortmundu.

Emil Cymorek ukazuje místo, kde utrpěl popáleniny. | Foto: DENÍK/Marek Cholewa

Muž dnes tvrdí, že úraz nezavinil, a odmítá závěry tehdejší úrazové komise. Její protokol, že za incident mohl z šedesáti procent sám poškozený, prý v nemocnici podepsal pod nátlakem. Huť to odmítá. Argumentuje tím, že muž po události dostal odškodné zhruba 3700 korun s vědomím, že porušil bezpečnostní předpisy. Cymorek utrpěl popáleniny na čtvrtině těla poté, co rozpaloval železné spojky na vagónech v areálu jedné z oceláren. Když se šel ohřát k otevřenému ohni v hale, u něhož stáli ostatní pracovníci, celý se vznítil. „Z těch hadic musel unikat plyn, nebo acetylen. Byl jsem tím nasycený, nářadí nebylo v pořádku,“ tvrdí Cymorek. Strávil tři měsíce v nemocnici a kvůli zranění absolvoval šest plastických operací.

„Je nám líto, co se panu Cymorkovi stalo, ale je zcela neuvěřitelné, že někdo po více než čtyřiceti letech vytahuje případ, který zcela jasně hovoří o jeho pochybení,“ řekl tento týden redakci mluvčí železáren Tomáš Želazko.

