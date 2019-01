Frýdek-Místek - Magistrát službu rozšířil a lidé si tak už pro výpisy nemusejí dojíždět až do Frýdku

Lidé od nynějška mohou využívat službu Czech Point v plném rozsahu už i v Místku, kde tato služba prozatím fungovala jen omezeně. „Odloučené pracoviště Czech Point se nově nachází v místecké budově magistrátu na Palackého ulici, lidé je najdou ve druhém patře na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Lidé tu nyní mohou, stejně jako ve frýdecké budově magistrátu, na jednom místě získat všechny potřebné ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, jako je výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, ale také výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách nebo výpis z registru účastníků provozu Modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství.

„Službu Czech Point nabízíme už od ledna loňského roku v budově magistrátu na Radniční ulici ve Frýdku. Na žádost občanů z místecké části města jsme ji vloni v únoru částečně zavedli také v budově magistrátu na Palackého ulici v Místku. Zájemci tu mohli získat jeden z nejžádanějších výpisů, a to výpis z Rejstříku trestů. Letos jsme Czech Point opět rozšířili a v místecké budově magistrátu je od nynějška tato služba občanům k dispozici v plném rozsahu, stejně jako je tomu i v hlavní budově magistrátu ve Frýdku,“ vysvětlila Jana Matějíková.

Služba Czech Point v budově magistrátu na ulici Palackého v Místku i na ulici Radniční ve Frýdku je lidem k dispozici každý pracovní den, v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek do 15 hodin a v úterý a pátek do 13.30 hodin.