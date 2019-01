Od úterý 1. ledna můžou dálnici D48 mezi Frýdkem-Místkem a Dobrou využívat i řidiči bez dálniční známky. O vynětí čtyřkilometrového úseku ze seznamu zpoplatněných dálnic rozhodlo na podzim Ministerstvo dopravy. V prvních dnech nového roku však u dálnice chybělo dopravní značení, které by řidiče upozornilo na to, že ji můžou využít i bez dálniční známky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Jel jsem ve středu po dálnici jak ve směru od Frýdku, tak od Třince a žádná dodatková tabulka tam nebyla. Těžko říct, jestli by řidičům hrozila pokuta, že nemají známku. Jak by to policistům při kontrole vysvětlovali?“ obrátil se na redakci Deníku jeden z motoristů, který se o úseku dálnice bez poplatku doslechl předem z médií.

Nová úprava má ulevit hlavně obci Dobrá. Podle posledního celostátního sčítání dopravy jezdilo přes Dobrou v průměru skoro osm tisíc vozidel denně. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic za rok 2016. Na stranu obce, která o vynětí části dálnice ze seznamu zpoplatněných dálnic neúspěšně žádala několik let, se loni přidalo ministerstvo životního prostředí. Důvodem je zhoršená kvalita ovzduší v obci.

„Policie o rozhodnutí Ministerstva dopravy ví, s dodatkovými tabulemi ale nemáme co do činění. Motoristům v daném úseku nehrozí žádný postih za to, že nemají dálniční známku,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Ještě včera ráno dodatková tabulka „Bez poplatku“ v obou směrech chyběla. Ředitelství silnic a dálnic ale slibovalo nápravu. „Na základě stanovení Ministerstva dopravy ke změně dopravního značení, které bylo vydáno 2. ledna 2019, bylo ihned z naší strany zadáno zhotoviteli osazení předmětného dopravního značení, které bude provedeno během dnešního dne,“ zareagoval včera mluvčí ŘSD Jan Studecký.