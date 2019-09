„Trvalo to tak dlouho mimo jiné proto, že stavbu provázely obstrukce, které odložily zahájení stavby a znamenaly i navýšení peněžních prostředků,“ řekl při středečním slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Podle posledních měření městem projíždí 48 až 50 tisíc vozidel denně, uvedl to primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. „Tranzitní doprava by se měla celá vymístit, to znamená, že pětadvacet tisíc vozidel by mělo jezdit po obchvatu. Tím by se mělo ulehčit průtahu městem,“ poznamenal primátor.

Přípravy stavby se protahovaly kvůli sporům s ekologickými sdruženími, nedostatku peněz, ale i kvůli procesním chybám. Letité potíže se týkaly části trasy přes přírodní památku Profil Morávky. A právě téměř půlkilometrový most přes řeku Morávku má být časově i technicky nejnáročnější stavbou druhé etapy obchvatu. Ta řeší 4,3 kilometru dlouhý úsek, který vede za mostem přes řeku Ostravici a dále jižně kolem Starého Města.

Poté se trasa obchvatu dostane do blízkosti centrálního frýdeckého hřbitova, překročí díky mostu starou silnici mezi Frýdkem a Dobrou, nadjezdem bude křížit železniční trať a napojí se na dálnici D48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.

Slavnostní zahájení výstavby druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku.Autor: Deník / Lukáš Morys

Od loňského jara se staví první etapa obchvatu, která zahrnuje výstavbu zhruba poloviny obchvatu poblíž přehrady Olešná směrem k výpadovce na Frýdlant nad Ostravicí a také připojení dálnice D56 na budoucí obchvat D48.

Tendr na výstavbu druhé etapy obchvatu vypisovalo Ředitelství silnic a dálnic nadvakrát, původně vybraný zhotovitel od smlouvy odstoupil. O zakázku nakonec usilovali jen dva zájemci. Oba nabídli, že obchvat postaví za vyšší cenu, než kolik činil odhad.

Projevil se tak nárůst cen ve stavebnictví. Společná nabídka firem Strabag a Eurovia, která nakonec v tendru uspěla, byla výrazně levnější než v případě druhého uchazeče. Cena činí necelé dvě miliardy korun bez DPH. Sdružení firem, které od loňského jara staví první etapu obchvatu, se o zakázku neucházelo.

STAVĚT SE MÁ I NA TŘINECKU

Sdružení Eurovia a Strabag bude mít o práci v regionu postaráno, má totiž postavit také poslední chybějící úsek obchvatu Třince mezi Nebory a Třanovicemi.

„Máme pravomocné stavební povolení, probíhalo výběrové řízení, kde byly námitky ze strany neúspěšného uchazeče, který byl vyloučen na základě mimořádně nízké nabídkové ceny. K Úřadu na ochranu hospodářské soutěže se ale neodvolal, to znamená, že v této chvíli probíhá proces podepisování smlouvy s vybraným zhotovitelem,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že podepsanou smlouvu by mělo mít ŘSD na stole v průběhu jednoho týdne. V říjnu by měla začít stavba.

ŘSD sice stále nemá k dispozici jeden z pozemků v trase obchvatu, kolem kterého se vedou letité spory s vlastníkem, zahájení stavby to ale nezbrzdí. „Věříme, že krajský úřad rozhodne nejpozději v listopadu,“ doplnil Radek Mátl.