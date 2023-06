Tady učí nej učitel roku v ČR… Roman je 1… Jsi superučitel (s logem Supermana). Tyto a podobné nápisy se objevily na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole Frýdek-Místek, aby oslavily velký úspěch zdejšího kantora Romana Göttlichera.

Nejinovativnější český učitel je ve Frýdku-Místku, 7. 6. 2023. | Video: Radek Luksza

Pedagog se specializací na dějepis a občanskou výchovu totiž vyhrál šestý ročník celostátní ankety o nejinovativnějšího tuzemského učitele. „Porotci Global Teacher Prize Czech Republic ocenili, že dokáže pro své předměty žáky nadchnout. Učivo umí studentům přizpůsobit a do výuky přináší témata, která je oslovují a jsou současná. Zároveň ukazuje žákům smysl učení – proč by se měli dané věci učit, co jim tyto znalosti a dovednosti mohou přinést do života,“ popsal přednosti kantora Lumír Al-Dabagh ze čtrnáctičlenné soutěžní komise. Nejinovativnější český učitel reagoval s překvapením: „Bude to klišé, ale jsem samozřejmě obrovsky poctěn a znamená to pro mne závazek do budoucna!“

Roman Göttlicher žije ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Frýdku-Místku na POJ F≈M vyučuje šestým rokem. Dříve působil na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde přednášel dějiny starověkého Předního Východu. A má za sebou také nepedagogickou dráhu, protože dvanáct let provozoval fit-centrum.

„Asi opět vytáhnu klišé, ale učení je poslání. Navíc mne při této práci baví rozvíjet jak studenty, tak sebe samého,“ prozradil čtyřiačtyřicetiletý kantor. Badatelským pojetím výuky v projektu Dějepis + nahrazuje přednášení či biflování dat různými tvůrčími aktivitami pro třídu. A využívá prý také zkušenosti nabyté při psychoterapeutickém výcviku. O inovativnost se prý snaží ve více ohledech.

„Díky tomu, že jsem byl delší dobu mimo školství, přináším pohled i zvenčí,“ uvažuje Göttlicher, který je třídním učitelem třeťáků - strojařů, ale do ankety ho přihlásili prváci z technického lycea. Zdůrazňuje, že se všemi studenty se snaží budovat vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

„Jako dějepisář vnímám, že na střední škole jsou nejdůležitější moderní dějiny. Studenty hodně zaujmou témata, kde mají pocit, že jsou o nich osobně. Různá morální dilemata, etické otázky, jak by se asi chovali v podobných situacích,“ líčí Roman Göttlicher a jako příklad uvádí téma holocaustu. Dnešní mladou generaci rozhodně považuje za zvídavou a kreativní.

Hned na druhém místě se v soutěži o nejinovativnějšího českého učitele umístila za Romanem Göttlicherem pedagožka rovněž z Moravskoslezského kraje. Markéta Mylková učí na ZŠ na Janáčkově náměstí v Krnově matematiku. Třetí pak byla Tereza Vítková z prvního stupně ZŠ Trojská v Praze. Porotci letos vybírali z celkem jedenácti finalistů.

Global Teacher Prize Czech Republic je určena pro všechny učitele na tuzemských základních a středních školách. Přihlášené přímo na jejich působištích navštěvují porotci, aby viděli jejich výuku a přístup k žákům a studentům.