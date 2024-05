V obchodním centru Frýda se v pondělí 13. května konal Den zdraví, který pořádala Nemocnice ve Frýdku-Místku. Během odpoledne tu lidé mohli podstoupit bezplatné vyšetření nebo se poradit s odborníky. Velký zájem budil herec Filip Březina, který dorazil s organizací Fxck Cancer a fotil se s fanoušky

Den zdraví ve Frýdku Místku 2024 | Video: Kaňoková Michaela

Den zdraví zvyšuje povědomí veřejnosti o důležitosti zdravotní prevence. Akce se z prostor frýdecké nemocnice už po druhé přesunula do Frýdy. Zaměstnanci nemocnice tady během odpoledne nabízeli například měření nitroočního tlaku, krevního tlaku nebo krevního cukru. Novinkou bylo zjištění krevní skupiny. Kožní lékařka zkontrolovala zájemcům mateřská znaménka.

Den zdraví spojila nemocnice se Dnem ošetřovatelství. „Původně jsme tyto dny dělali u nás na centrálním urgentním příjmu, ale tam přicházejí vlastně jenom pacienti, takže jsme neměli takovou návštěvnost, jakou bychom si představovali. I ta expozice a stánky, které máme připravené, jsou zajímavé pro veřejnost. Dozví se, co se v nemocnici děje. Seznamujeme s vyšetřeními, které tady děláme, ale i s operačními sály nebo patologií,“ jmenoval Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku. Podotkl, že díky Dni zdraví se podařilo v minulých letech zachytit alarmující výsledky a lidé pak na základě nich navštívili například kardiologa nebo spánkovou laboratoř.

Do akce se letos zapojilo více než šedesát zaměstnanců nemocnice. Dělají to vlastně ve volném čase. "Chtějí propagovat nemocnici a myslím si, že jsou sami rádi, že můžou prezentovat, co dělají. Na svých stanovištích byli opravdu nabití optimismem. Jsem vděčný všem sestrám, které se na tom podílely, protože odvedly obrovský kus práce,“ dodal ředitel nemocnice.

Porodnický gauč jako novinka

Poradit se přišli lidé také v oblasti odvykaní kouření nebo při problémech se spánkem. Jedním z nejnavštěvovanějších bylo stanoviště porodnického a dětského oddělení. Nastávající maminky se informovaly o službách během porodu i po něm. Dozvěděly se tak o novinkách, jako je speciální porodnický gauč. „To je u nás v nemocnici úplná novinka. Největší výhodou gauče je maximální variabilita, ženám umožňuje maximální uvolnění a zvyšuje šance na porod bez komplikací,“ zmínila porodní asistentka. O novou službu je velký zájem, stejně jako o bonding s dítětem nebo o laktační poradenství.

Na stanovišti věnovaném první pomoci si mohli návštěvníci nacvičit kardiopulmonální resuscitaci, což je masáž srdce, a naučit se poskytnout první pomoc při různých zraněních. K dispozici byli figuranti, kteří představovali zraněné a už z dálky poutali svým nalíčením pozornost.

Velké fronty se tvořily u herce Filipa Březiny. Lidé si rádi počkali na autogram. Filip Březina přiznal, že po účinkování v seriálu Smysl pro tumor jsou mu osvěta, prevence a také odtabuizování tématu rakoviny velice blízké. Pod křídly organizace Fxck Cancer, která šíří osvětu v oblasti rakoviny mladistvých na základě zkušeností, se Filip Březina stal dokonce tváří letošního Dne zdraví. Jeho rolí bylo zviditelnit motto nadace - Empatie vs. Apatie tak, aby se lidé nebáli mluvit s onkologickými pacienty. V té souvislosti stojí za zmínku, že v Nemocnici ve Frýdku-Místku otevřeli v květnu onkologickou poradnu.

"Je důležité o tomhle mluvit, protože to téma je pořád pro mnohé velké tabu. Jsem Ostravák a Frýdek je blízko, tak jsem rád, že jsem mohl přijet,“ říká herec. Provádí on sám samovyšetření, které mohou odhalit například rakovinu varlat? „Snažím se o to, ale nevím, jestli to dělám správně. Jsem tak trochu lajdák v těchto věcech a chtělo by to asi přidat,“ prozrazuje Filip Březina.

Konzultace s urologem byla na Dni zdraví možná u stánku Nadačního fondu Pavla Novotného. Právě zde se lidé učili samovyšetření prsou a varlat. A dostali se tu i k informacím o dobrovolnickém programu fondu.

O tom, jak se stát dobrovolníkem a co všechno tato práce obnáší, to si čtenáři Deníku budou moci přečíst v rozhovoru, který redakce připravila se zakladatelem Nadačního fondu Pavlem Novotným.

