Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Bystřici? Nejen já říkám, že Bystřice je kvalitní místo pro kvalitní život. Toto je dlouhodobá charakteristika a zároveň dlouhodobá strategie naší obce. Jsme součástí Národní sítě zdravých měst. Sázíme na to, aby nám občané sdělovali nejen to, co je těší a co je dobré, ale i co je špatné. Podle toho pak aktualizujeme hlavní priority. Pořádáme veřejná fóra, na které zveme nejen dospělé, ale i osmáky a deváťáky ze základních škol. Jejich pohled na věci veřejné je velmi často k nezaplacení. Dlouhodobě sázíme na rozvoj kulturní, sportovní a vzdělávací infrastruktury. Toto jsou tři nejnosnější pilíře. Tento luxus si můžeme dovolit, protože začátkem 90. let proběhlo v Bystřici obrovské zemětřesení, pokud jde o vznik infrastruktury, jako je vodovod, kanalizace, plynofikace. Byli jsme jednou z prvních obcí, která se pustila do rozvoje základní infrastruktury. Dneska se tak můžeme směle věnovat přidané hodnotě. Bystřice je největší obcí v Česku bez statutu města nebo městyse. Proto je naší povinností, aby byla obec kvalitním místem pro život. I proto se už dneska nemůže skoro nikdo divit, že máme dům dětí a mládeže s pětatřiceti kroužky, dále bazén, sportovní halu, tělocvičnu, posilovnu, jízdárnu a devět venkovních sportovišť. V obcí působí sportovní centrum představující líheň reprezentace v moderním pětiboji. Máme dokonce i kino, které provozujeme sto let. Dále nové informační centrum, muzeum. Kulturní infrastruktura si tyká se sportovní. Závidí nám to i okolní vesnice.

Je Bystřice něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Obec vyčnívá ve třech pilířích, kterými jsou vzdělanost, kultura a sport. Snažíme se zároveň ve velké míře podporovat spolkovou činnost. Jednadvacet spolků a organizací dokáže vytvořit přidanou hodnotu. Vytváří kolorit obce, který je dokonale pestrý.

A jak se v Bystřici žije místním občanům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu schází?

Občané oceňují širokou škálu služeb nezbytných ke spokojenému životu. Bystřice je vyhledávaným místem pro lidi, kteří by tady rádi zakotvili, postavili si tady dům a stali se součástí obce. Problémem je nedostatek stavebních parcel ve vlastnictví obce a také mnohdy nesmlouvavé stanovisko dotčených orgánů k rozšiřování zastavitelného území. Jednoduše řečeno, kdyby se mohlo více stavět, rozvoj Bystřice by byl ještě dynamičtější než v současné době.

Když byste měl někoho pozvat do Bystřice, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může vaše obec návštěvníkům nabídnout?

Hrdě se hlásíme k aktivitám, které k obci neodmyslitelně patří, ať už je to Mezinárodní svatojánský folklorní festival, Bystřický Zlot, Bystřické filmové léto, Bystřický běh s úsměvem Alis run nebo na Hafiáda. Návštěvníky bychom rádi pozvali do muzea, informačního centra, kina, na procházku kolem řeky Hluchové nebo kolem akátové aleje. Neopakovatelný je pohled z vrcholu Loučky. Za zhlédnutí určitě stojí naše sakrální stavby - dřevěný katolický kostel Povýšení sv. Kříže a zděný evangelický kostel. Bystřice je vstupní bránou do Byskyd, jak Moravskoslezských, tak Slezských. Dlouhodobě sázíme na územní spolupráci, příkladem je Sdružení obcí Jablinkovska nebo dobrovolný svazek obcí Bystřice-Nýdek-Vendryně. Společně sdílíme příklady dobré praxe a pořádáme některé společné aktivity, např. cyklistické závody Uphill Beskydy.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás v Bystřici?

Tak jako všude jinde, Bystřice není výjimkou. Pandemie bohužel rozdělila společnost, jsem přesvědčen, že k otupení názorových ostří dokáže přispět optimismus, víra, mnohdy i špetka legrace. Smekám před lidmi, kteří v těžké době pomáhají druhým, pečují o své zdraví a tělesnou schránku, více přemýšlejí, otužují se, vzdělávají a dychtí po informacích.

Jaké jsou plány Bystřice dál do budoucna? Chystáte nějaké významnější investice?

Je jich opravdu hodně. Dokončujeme revitalizaci přednádražního prostoru, budeme pokračovat ve výstavbě chodníku směrem na Nýdek, opravíme podlahy ve sportovní hale a tělocvičně, postavíme nový chodník kolem stadionu, parkourové hřiště. Opravíme starý plot kolem hřbitova a část místních komunikací. Připravujeme dostavbu odborných učeben a také realizaci parku v centru obce, který zcela jistě přispěje ke zvýšení kvality života našich občanů.