ŘSD: Auta na hotový obchvat Frýdku nesmějí, tak tam pustíme lidi!

„Hřiště je už nebezpečné pro děti, jsou tu například spáry, v nichž by jim mohly uvíznout prsty. Velkou rekonstrukci jsme naplánovali právě z bezpečnostních důvodů,“ informoval Jiří Kajzar, náměstek frýdeckomísteckého primátora pro finance a investice. Radnice za práce, jež mají trvat pětasedmdesát dní (z důvodu delších lhůt na dodání herních prvků), zaplatí okolo 1,7 milionu korun.

„Obnovené hřiště by mělo vydržet dalších deset let,“ poznamenal Kajzar s tím, že houpací „zvon“ pro větší děti zůstane. Nový bude podklad, místo betonových dlaždic a hutněné strusky se tu objeví dřevní štěpka či litá pryž. Technické služby nainstalují nové prvky pro děti od čtyř do dvanácti let: Šikmý kolotoč na stání, řetězovou houpačku s hnízdem, hrací věž a samozřejmě i lanovou průlezku.