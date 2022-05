„Podívejte ven, je krásný, skoro letní, slunečný den. Uvědomujete si, že existují šílenci, kteří ho mohou jadernými zbraněmi změnit v měsíční krajinu?“ zahajoval netradiční výuku Jan Herec. Mimochodem, sám příslušník aktivních záloh, u pěšáků ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě dostal post staršího střelce. S hodností desátníka.

Protiatomový kryt v areálu bývalého Dolu Dukla se otevřel veřejnosti

„Před vstupem bývala naplánována selekce, ti nad padesát let se sníženými schopnostmi reprodukce by se sem nedostali. Tak jako všichni, jimž by naměřili vyšší úroveň radiace,“ pokračoval pedagog. Bunkr – sloužící také k výcviku policejních zásahových jednotek či airsoftovým střelcům – jak uvedl, má dvě patra. Horní pro tři stovky, spodní pro dvakrát tolik lidí.

„Všichni donaha, odložit cennosti, vyfasovat nové oblečení, odteď byste byli čísly. Váš životní prostor? Metr krát metr krát metr! A to i na čtrnáct dní,“ popisoval postup při ohrožení. Vojáci z Ostravy by byli schopni kryt uvést hodně rychle do provozního stavu, přišla by zde posádka s velitelem oprávněným k ochraně ubytovaných užít i smrtící síly.

Z krytů civilní obrany jsou dílny i vinotéky

„Spaní v klubíčku, na sprchu můžete zapomenout. A kdyby došlo k výpadku dieselagregátu, pohání se ručně, dokud ho neopraví,“ líčil Herec. Na jindy běžné pubertální poznámky či srandičky deváťáky tentokrát jaksi přešla chuť. S výjimkou prohlídky únikového tunelu na dvůr školy, kde si dělali legraci se spolužáka, jenž si ho prošel i přes vodu.

Když učitel dokonale vysvětlil princip fungování atomového krytu včetně náročného a ne zrovna levného filtrování vzduchu, nastal čas na pokusy. První spočíval v nečekaném zhasnutí, kdy žáci strnuli, načež začali hledat a zapínat telefony. Druhý pak v úkolu vyvést celou skupinu ven, a to jiným východem i schodištěm, než skupina použila ke vstupu.

Z krytů se staly turistické atrakce. Lidé řeší, co by dělali při útoku

„Švýcarsko by na tom v případě války bylo snad nejlépe v Evropě, nové domy tam budují zásadně s kryty. Ten náš školní je schopný také lidi ochránit a já se modlím, aby k tomu nikdy nemuselo dojít,“ konstatoval Herec. Třídní učitelka deváťáků Kateřina Kowalovská doplnila, že dnešní „mamánci a papánci“ rozhodně tento kontakt s realitou potřebovali.