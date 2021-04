Všichni se jistě shodnou na tom, že momentálně panuje divná doba. Celou společnost stále otravuje koronavirová epidemie. Není se tak čemu divit, že nálada některých lidí je na bodu mrazu. V Mateřské škole Pohádka ve Frýdku-Místku se však ponurou atmosféru snaží alespoň trochu vylepšit plot, který sice není opravený, nehýří barvami, přesto poutá pozornost kolemjdoucích.

„Kouká na vás Rumcajs s Mankou a Cipískem, kousek dál Maková panenka, a také Karkulka a pes Fík a další a další postavičky z nejrůznějších pohádek. U každé se chvíli zastavíte a zjistíte, že u obrázků jsou i nějaké zprávičky. Začtete se a vida, jsou to úkoly pro děti,“ uvedla zástupkyně ředitelky MŠ Pohádka v ulici Třanovského Kateřina Dušková s tím, že pohádkové ploty obou mateřských škol Pohádka zpříjemní náladu a rozveselí nejen dospěláky, ale také jejich ratolesti.

„Mateřské školy v naší zemi jsou sice z důvodu pandemie COVID-19 uzavřeny … ne tak Mateřská škola Pohádka. Paní učitelky se tu střídají v podobě Batmanek s respirátory na obličeji u dětí tříd IZS a s nimi veškerý personál provozních zaměstnanců. S některými dětmi svých tříd se setkají přímo v mateřské škole, ale jsou tu zejména děti rodičů integrovaného záchranného systému,“ popsala ředitelka MŠ Soňa Bystroňová a dodala, že práce v těchto třídách IZS není vůbec jednoduchá.

„Jednak již zmíněné respirátory, časté karantény zaměstnanců, a pak společně ve třídách nové děti ve věku od 2 do 10 let. S tím vším si však musíme umět poradit.“

S nejstaršími dětmi, které jsou v provozu za normální situace, jsou paní učitelky v kontaktu prostřednictvím distanční výuky, ale osobní kontakt s dětmi přímo ve třídě nic nenahradí.

„A tak si všichni společně vymysleli projekt „Spolu za pohádkou do Pohádky“. Ze všech se na chvíli staly malířky a ilustrátorky a namalovaly pohádkové postavičky, ke kterým přidaly úkoly pro děti. Rovněž vyzvaly všechny děti, které jsou doma a třeba se i trošku nudí, anebo jim je po školičce smutno, ať se přidají, a také nakreslí svou oblíbenou pohádku nebo postavičku a obrázek vloží do poštovní schránky své mateřské školy,“ přiblížila zástupkyně ředitelky MŠ Pohádka v ulici Gogolova Renata Čadrová.

A přidat se mohou i rodiče. Poštovní schránky se tak plní, paní učitelky pilně laminují a věší na plot a děti neztrácejí kontakt se svou školkou.

„Vyjdou si s rodiči na procházku, obcházejí s nimi zahrady obou školiček, prohlížejí si známé postavičky, plní pohádkové úkoly. A maminky, tatínkové, nebo třeba i prarodiče se s nimi vracejí do svých dětských let, když na ně z plotu mávají třeba Křemílek s Vochomůrkou a jako by říkali: „Pojďme spolu za pohádkou do Pohádky.“