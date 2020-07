Pirátskou cestu za pokladem si jako součást Prázdnin ve městě připravila Městská knihovna Frýdek-Místek. Její pracovníci nachystali pět pirátských stanovišť, kde na děti čekaly různé úkoly. Za jejich splnění dostaly razítka, za něž si mohly na konci vyzvednout poklad.

Na ostrově Sirén byly připraveny hned dva úkoly. Starší děti poznávaly světadíly na slepé mapě, zatímco mladší se pokoušely pouze hmatem zjistit, co se ukrývá za stěnou z kartonu. „Šlo to celkem dobře. Musely jsme hmatem poznat, co nám dali za zvířata, a určit, jestli žijí na souši, nebo ve vodě,“ popisuje desetiletá Nela Kmecová.

„Mně se nejvíc líbil přechod přes dřevěnou lávku mezi žraloky. Musela jsem se soustředit, protože kdybych spadla, tak mě ti žraloci sežerou,“ směje se Barbora Bužgová, která přišla se svou sestrou Eliškou a maminkou. Spolu se chystají zúčastnit i dalších programů Prázdnin ve městě. „Mají hezké akce. Půjdeme ještě na stavění z lega nebo na výtvarné dílny,“ říká maminka sester.

Na konci faunaparku pořadatelé přichystali výtvarnou dílničku. U dvou stolů seděly děti, které si vyráběly své pirátské šátky. Někteří se do tvoření pustili až po splnění ostatních úkolů. „Nechala jsem si to až na konec, protože jsem jako první chtěla získat poklad. V balíčku jsem měla nálepky, tetovačky a tak,“ vysvětluje usměvavá Eliška Nitrová.

V následujících dnech se děti se svými rodiči mohou zúčastnit některé z kreativních dílen a vyrobit si vlastní náušnice nebo si vyzkoušet některý ze sportů jako judo či volejbal.

Tereza Liczmanová