Nejen taneční dopoledne si pro děti připravila skupina Dance 4 Fun. Všichni se na chvíli z centra Frýdku-Místku přenesli doprostřed hluboké džungle. Děti si pomocí prstových barev vyrobily vlastního lva, zjišťovaly, jak rychle dokáže takový lev běžet, nebo se naučily tanec džungle. A za splněné úkoly sbíraly odznáčky do své lví průkazky.

„Snažíme se vybírat témata, která jsou pro děti aktuální a mohla by je co nejvíc oslovit a chytnout za srdíčko. Sledujeme, jaké pohádky hrají v televizi, což je právě teď Lví hlídka nebo Tlapková patrola. My pak na vybrané téma vymyslíme nějaký vhodný program,“ vysvětluje pedagožka volného času střediska Klíč Linda Hořáková. Avšak menší děti nevydrží tančit po celou dobu.

„Musíme je zabavit i jinak. Proto budeme hrát i nějaké hry nebo si odpočineme u svačinky a podíváme se na jeden díl pohádky,“ dodává Hořáková.

Jako první šly děti do dílničky, aby namalovaly lva pomocí prstových barev. „Poprvé jsem kreslila prsty, ale líbilo se mi to. Ve školce malujeme jenom pastelkami,“ říká pětiletá Klárka. Pak na ně čekal program v sále, kde se učily tanec džungle. „Nejlepší bylo, když jsme se kroutili jako hadi. Ráda tančím i doma se sestrou, máme spoustu oblíbených písniček,“ přibližuje sedmiletá Lucinka, která přišla se svou sestrou Emičkou.

Hned v pátek pořádá skupina Dance 4 Fun další taneční program, tentokrát ve stylu Tlapkové patroly. Děti ve věku od čtyř do sedmi let mohou pomoci dopadnout zloduchy a ochránit tak občany městečka před nebezpečím.

Tereza Liczmanová