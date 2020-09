V současné době finišují práce na sanaci zdiva a omítek v prostorách kuchyně a jídelny, která dostává také vzduchotechniku pro lepší odvětrání. Z tohoto důvodu ředitelka školy Denisa Rožnovská Rojíčková odložila začátek školního roku až na 7. září tak, aby děti po nástupu do školy měly zajištěnou i stravu.

Na hydroizolaci spodní stavby budovy se následně bude pracovat až do konce roku. „V říjnu by měla být hotova sanace zdiva a omítek a instalace vzduchotechniky v prostorách mateřské školy. Pokračovat budou i venkovní práce spojené s hydroizolací spodní stavby, drenáží objektu a odvodněním anglických dvorků, přiblížil práce primátor Michal Pobucký. Stavebníci se chystají opravit také dešťové svody a instalovány budou dvě akumulační nádrže na dešťovku. Tyto práce by měly být hotovy do konce roku a napřesrok budou pokračovat zateplováním objektu.

„Učebny základní školy nejsou pracemi omezeny. Naopak děti z mateřské školy jsme byli nuceni dočasně přesunout do vyšších pater budovy. Nicméně do nově opravených prostor by se měly vrátit už začátkem října. Celé staveniště v rámci oprav školy je také odděleno tak, aby bylo možné využívat prostory dětského hřiště,“ doplnil Pavel Machala, náměstek primátora. Město žádá o dotaci ze dvou dotačních výzev, které by mohly podstatně snížit celkové náklady rekonstrukce přesahující 9,5 milionu korun.