Třinec -Celkem 37 dětských a studentských výtvarných děl z provozů i okolí hutní společnosti Třineckých železáren lze od 19. června vidět v Muzeu Třineckých železáren a města Třince.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Šimánek Vít

Expozice s názvem Historický vývoj železáren aneb jak huť nakreslím já! potrvá do konce srpna a je v třineckém muzeu umístěna v místnosti makety železáren. Zájemci ji mohou navštívit v pracovní dny od úterý do pátku od 9 do17 hodin a o víkendu v neděli od 13 do 17 hodin.

Muzeum Třineckých železáren a města Třince vyhlásilo loni v říjnu u příležitosti letošních 170 let společnosti Třinecké železárny výtvarnou soutěž pro mládež pod názvem Historický vývoj železáren aneb jak huť nakreslím já!. „Výtvarné soutěže se mohly zúčastnit děti základních škol i středoškoláci. Žáci i studenti měli namalovat třineckou huť, jak ji vidí svýma očima nebo podle vyprávění svých rodičů, příbuzných či známých,“ říká vedoucí muzea Eva Zamarská.

Do soutěže byly přijímány jenom dvojrozměrné práce, které jejich tvůrci odevzdali v třineckém muzeu do poloviny března. „Celkem se tak sešlo 224 výtvarných prací, z nichž odborná porota vybrala 37 výtvarných dílek. Slavnostní vyhodnocení soutěže malířů, mezi nimiž měli největší zastoupení nejmladší výtvarníci z první věkové kategorie, proběhne v třineckém muzeu v pátek 19. června ve 13 hodin,“ uvádí Zamarská s tím, že autoři nejzdařilejších prací budou odměněni věcnými dárky, které do soutěže věnovaly Třinecké železárny. Všech 224 výtvarných dílek zůstane i po skončení výstavy v majetku muzea.

Soutěž byla rozdělena do čtyř věkových kategorií. Do první kategorie byly zařazeny nejmenší děti, navštěvující první až třetí třídu, do druhé žáci čtvrtých až šestých tříd, do třetí kategorie sedmáci až deváťáci. Poslední čtvrtou kategorii tvořili studenti středních škol.